"Щасливий і впевнений": MONATIK зворушив зізнанням дружині і дітям у Римі

Популярний співак MONATIK, Дмитро Монатік, насолоджується неповторною архітектурою Риму в компанії коханої дружини і дітей. Артист приїхав у серце Італії для того, щоб погуляти по вуличках в компанії рідних та близьких і помилуватися пам'ятками, долучивши малюків до прекрасного, і самому відчути неповторну атмосферу вічного міста. Він із задоволенням ділиться цікавими знімками з шанувальниками і навіть показав на фото своїх двох синочків, хоч робить це вкрай рідко і в порядку винятку. Також в Instagram Дмитро зважився на дуже особисте зізнання, розповівши про здійснення заповітного бажання.

Артист написав, що три роки тому кинув у знаменитий фонтан Треві монетку і загадав, що повернеться в Рим разом з дружиною і дітьми, і ось його мрія збулася! Він вирішив повторити свій вдалий експеримент – співак вірить, що на цей раз все неодмінно здійсниться знову!

"Усе-таки, є ця магія у фонтані Треві. Три роки тому я кинув у нього монетку, просочену величезним бажанням повернутися в місто архітектурної ейфорії - Рим. Ось, тільки разом з власними дітьми, радісними і безтурботними. Сьогодні дивлюся на цю картину на власні очі і усвідомлюю швидкість здійснення бажаного. Щасливий. Просочений ритмом і заінтригований. Адже Нова монетка 2019 вже кинута. Сподіваюся, диво - фонтан і в цей раз не підведе... Впевнений. З вдячністю", - залишив він душевний послання, супроводивши його зворушливим фото дружини та дітей, які дивляться з вікна на Колізей.

Дружина Дмитра Монатіка з дітьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Теплий сімейний знімок і хвилююча історія зворушили шанувальників артиста до глибини душі. Вони залишили для співака масу компліментів і побажали, щоб його мрія неодмінно втілилася в життя.

"Так зворушливо", "Мрії збуваються. Радості і щастя вашій родині", "Дуже зворушливо!", "Які ж ви класні. Я без розуму від вашої сім'ї і творчості. Діма, Ви космічний, нехай час не змінить це у вас", "Таке справжнє фото, чисте, натхненне!", "Спасибі за ці надихаючі фото і тексти!" - дякували коментатори.

Фото: сини Дмитра Монатіка в Італії (instagram.com/monatik_official)

Раніше дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева зворушила кумедними фото синів під час прогулянки по Риму.