Щастя заразливо: Катерина Кухар зробила відверте зізнання

Всесвітньо відома балерина Катерина Кухар, яка зараз гастролює з чоловіком Олександром Стояновим по країнах Європи та Азії, застала свій 38 день народження на півдні Франції. Чудова зовсім не зимова погода сприяла гарному настрою артистки і надихнула на відверті рядки в її Instagram. Вона розповіла, чому відчуває себе щасливою і що вважає найважливішим у своєму житті.

"Щастя заразливо..... Чим щасливіші ви, тим щасливіші ті, хто навколо вас", - поділилася своїми почуттями балерина.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона розповіла, як пройшло її свято і про те, скільки радості додали душевні привітання близьких та друзів.

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"Три дні привітань зробили мій французький тур набагато яскравіше. Кожне повідомлення, кожен дзвінок, сюрприз, кожна пісня і фото, залишили в моїй пам'яті тонкий шлейф емоцій і спогадів!"

Катерина розповіла про свій душевний стан і передчуття весни.

"Я завжди в передчутті дива, перед особовим новим роком, немов дитина по весні..... відчуваю, що надихаюся і "розцвітаю", як травневі бруньки на деревах.....в моїй душі ЗАВЖДИ ВЕСНА!"

Крім того, вона розсекретила свої таємниці і пояснила, що їй здається на сьогоднішній день найважливішим:

Не втрачайте безцінного дару сприймати цей світ як діти, не черствейте і не бійтеся мріяти! Адже мрії матеріалізуються!

Зігрівайте серця близьких в цьому непростому і наповненому гнівом світі...

Не спорожняйте сосуди вашої душі.

Споглядайте! Навчіться помічати красу...

Посміхайтеся життю і вона відповість взаємністю

Будьте собою!

Розвивайте свій внутрішній світ. Красива обгортка може набриднути, а лабіринти душі завжди викликають інтерес.

І пам'ятайте!!! Ви — особливі!!!

Підписники балерини надихнулися її одкровеннями:

Спасибі за душевний пост, красу душі, за слова, що зігрівають душу

Чому закрила очі? Від щастя...

На цій фотографії Ви прекрасні ! Вам дуже йде ця безпосередня радість)

ТАЛАНТИЩЕ! Зі Святом! Вас,Катерино! Нових перемог на всіх напрямках! Ви красуня,Інтелектуалка! Щастя Вам!

Нагадаємо, що чоловік Катерини Кухар Александр Стоянов зізнався, як добивався уваги коханої жінки на початку відносин.