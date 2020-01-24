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Щастя заразливо: Катерина Кухар зробила відверте зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 16:41
Щастя заразливо: Катерина Кухар зробила відверте зізнання
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Щира посмішка на особі балерині, вважають її прихильники

Всесвітньо відома балерина Катерина Кухар, яка зараз гастролює з чоловіком Олександром Стояновим по країнах Європи та Азії, застала свій 38 день народження на півдні Франції. Чудова зовсім не зимова погода сприяла гарному настрою артистки і надихнула на відверті рядки в її Instagram. Вона розповіла, чому відчуває себе щасливою і що вважає найважливішим у своєму житті.

"Щастя заразливо..... Чим щасливіші ви, тим щасливіші ті, хто навколо вас", - поділилася своїми почуттями балерина.

Щастя заразливо: Катерина Кухар зробила відверте зізнанняФото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона розповіла, як пройшло її свято і про те, скільки радості додали душевні привітання близьких та друзів.

  • "Три дні привітань зробили мій французький тур набагато яскравіше. Кожне повідомлення, кожен дзвінок, сюрприз, кожна пісня і фото, залишили в моїй пам'яті тонкий шлейф емоцій і спогадів!"

Катерина розповіла про свій душевний стан і передчуття весни.

  • "Я завжди в передчутті дива, перед особовим новим роком, немов дитина по весні..... відчуваю, що надихаюся і "розцвітаю", як травневі бруньки на деревах.....в моїй душі ЗАВЖДИ ВЕСНА!"

Крім того, вона розсекретила свої таємниці і пояснила, що їй здається на сьогоднішній день найважливішим:

  • Не втрачайте безцінного дару сприймати цей світ як діти, не черствейте і не бійтеся мріяти! Адже мрії матеріалізуються!
  • Зігрівайте серця близьких в цьому непростому і наповненому гнівом світі...
  • Не спорожняйте сосуди вашої душі.
  • Споглядайте! Навчіться помічати красу...
  • Посміхайтеся життю і вона відповість взаємністю
  • Будьте собою!
  • Розвивайте свій внутрішній світ. Красива обгортка може набриднути, а лабіринти душі завжди викликають інтерес.
  • І пам'ятайте!!! Ви — особливі!!!

Підписники балерини надихнулися її одкровеннями:

  • Спасибі за душевний пост, красу душі, за слова, що зігрівають душу
  • Чому закрила очі? Від щастя...
  • На цій фотографії Ви прекрасні ! Вам дуже йде ця безпосередня радість)
  • ТАЛАНТИЩЕ! Зі Святом! Вас,Катерино! Нових перемог на всіх напрямках! Ви красуня,Інтелектуалка! Щастя Вам!

Нагадаємо, що чоловік Катерини Кухар Александр Стоянов зізнався, як добивався уваги коханої жінки на початку відносин.

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