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"Щастя бути батьком": MONATIK показав старших синів (фото)

Lite » Зірки 24.11.2018 - 18:04
"Щастя бути батьком": MONATIK показав старших синів (фото)
Фото: (instagram.com/monatik_official)

Дмитро Монатік рідко публікує знімки з дітьми

Відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Фотографію з синами співак опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Від усієї душі вітаю всіх Мам і Тат!!!! Я щасливий бути в Ваших рядах!!! Уявити не міг, яке це щастя бути батьком. Щиро бажаю всім його!" — написав артист.

&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)

Скріншот поста запису instagram.com/monatik_official

Публікація артиста зібрала практично рекордну кількість "лайк" на сторінці за поточний місяць — більше 42 тисяч. Фанати приєдналися до побажань Дмитра та висловили своє розчулення зворушливим сімейним знімком в коментарях.

&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)

&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)&quot;Щастя бути батьком&quot;: MONATIK показав старших синів (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, відомий український виконавець і філантроп Дмитро Монатік (MONATIK), який нещодавно випустив новий кліп, знятий у Венеції, закликав допомогти онкохворій дівчині.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік і раніше неодноразово закликав фанатів допомогти у зборі коштів на дороге лікування. Раніше він попросив допомоги для онкохворої дівчинки.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвав" мережу.

Відео: РБК-Україна

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