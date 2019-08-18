"Щастя в дрібницях": Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії

Сергій Бабкін відправився на відпочинок разом з родиною, включаючи малюка Єлисея. Артист вибрав для цього сонячну Сардинію, якою він не втомлюється захоплюватися. В цей раз, співак опублікував яскраве і барвисте фото, де показав шматочок італійського раю. Знімок Сергій розмістив у своєму Instagram. За словами виконавця, для нього щастя в дрібницях.

"Краса в дрібницях. Сардинія прекрасна! Ходжу і щомиті захоплююся!

Ось, наприклад, такий знімок. Можна його побачити і швидко перегорнути, а можна зависнути, розглядаючи деталі...Відразу впадає в очі колір цих дивовижних будиночків. Такий собі справжній, український будиночок. А далі розглядаємо різні дрібниці : квіточки в горщиках, рушнички, циферки будинків, стару, іржаву тумбочку, відчинені двері на балконі, стіл і стільці там же, сушку для білизни, зелену доріжку вздовж будинку, візерунчасту сорочку у чоловіка на фото, солом'яний капелюх, чашечку кави в руках. Напевно, це ранок, а може бути і день. Напевно, це господар будинку, а може просто перехожий, а може український турист з Харкова на прізвище Бабкін. А хто помітив, що чашка кави під колір коляски. Як буває. Щастя в дрібницях", - натхненно написав артист.

Фото: Сергій Бабкін на Сардинії (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники Сергія в коментарях захопилися його поетичністю і погодилися, що щастя дійсно полягає в дрібницях.

Таке яскраве, соковите фото!!!Сімейного щастя вам на відпочинку і вдома, і на гастролях!!!Захоплююся вашою сім'єю.

Красиво!.

Так, деталі і дрібниці, вони важливі. Все тут подобається, барвистість, дизайн і не тільки. Гарний будиночок, як ляльковий! Можна і чашечку розглянути, якщо збільшити фото.

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Як ми раніше писали, Сергій Бабкін віддає перевагу сімейному відпочинку, саме для такого вояжу він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей, включаючи малюка Єлисея і відправився на комфортний європейський курорт.

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