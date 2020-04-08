Щастя в очах: Тіна Кароль зачарувала емоційним відео з підрослим синочком

Тіна Кароль разом з 11-річним сином Веніаміном знаходиться в заміському будинку, де і проводить свої карантинні будні. Вона зізнається, що використовує вільний час з користю і зайнята саморозвитком: читає, займається спортом, готує (навіть дозволяє собі "заборонку" і вперше посмажила картоплю), а також худне! Зірка регулярно показує відео своїх тренувань і мотивує шанувальників. Син співачки також є, чим зайнятися. Так, хлопчик встиг за пару днів подужати товсту книгу англійською і дистанційно опановує шкільну програму. Тіна показала зворушливе відео з підрослим сином у головній ролі, зроблене на терасі її будинку.

Ролик з'явився на фан-сторінці співачки в Instagram, а вона, у свою чергу, поділилася відео в розділі сторіс. На кадрах Веніамін випускає з рук білого голуба, який летить в небо. Хлопчик не може стримати емоцій і радіє на камеру, піднімаючи руки вгору.

До речі, на відео чітко видно терасу будинку зірки, а також прилеглі території її заміських володінь, частково відкривається вид на акуратний город і можна побачити високий паркан по всьому периметру.

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

До слова, Веня доклав руку до благоустрою території. Він навіть встиг висадити своє перше в житті дерево біля будинку. Мама хлопчика була дуже горда за нього і не стримувала радості.

Нагадаємо, що Тіна Кароль та Дан Балан показала запальні танці і навіть ласки під час вокальних "нокаутів" на шоу Голос країни-10.