"Збулася дитяча мрія": Регіна Тодоренко поділилася радісною звісткою

Телеведуча не змогла стримати емоцій, розповівши шанувальникам про щасливий момент

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая улетела на две недели с сыном в Дубае, с удовольствием делится с поклонниками своими впечатлениями от Арабских Эмиратов. Неподдельный восторг у звезды вызвало посещение тематического парка развлечений Legoland Dubai. Об этом c нескрываемой радостью она рассказала в InstaStories.

Молодая мама отметила, что осуществила свою детскую мечту, ведь она давно хотела побывать в этом невероятном месте.

"Моя детская мечта только что сбылась. Посмотрите, где я. Legoland, друзья! Я так давно мечтала, хотела сюда попасть. Вы не представляете! Я уверена, что многие из вас были в "Леголенде", - отметила Регина на камеру, не сдерживая эмоций от переполняющего ее счастья.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Для прогулки знаменитость выбрала легкую белую блузку свободного кроя, а на голову стильно повязала платок с цветочным принтом. Стоит отметить, что в парк она отправилась без грамма макияжа.

Ранее Регина Тодоренко поблагодарила мужа, российского певца Влада Топалова за неоценимую помощью в создании нового сезона ее шоу "Пятница с Региной", который ведущая снимала дома. Гостьей первого выпуска стала певица Елена Темникова, а также в кадре можно было впервые увидеть маленького сына ведущей, Мишу.

К слову, появление Регины Тодоренко на пляже в платье свободного кроя породило слухи о ее беременности. Девушка настолько смутилась из-за подобных предположений, что пообещала показать фотосессию в купальнике и опровергла домысли подписчиков.

Видео: РБК-Украина