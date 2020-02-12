Всі в зборі: Кім Кардашьян розчулила мережу зворушливими фото з усією родиною

Кім Кардашьян любить сімейні фото, але частіше на її сторінці можна знайти окремі знімки дітей: 6-річної Норт, 4-річного Сейнта, 2-річної Чикаго, а також малюка Псалма, якому в травні виповниться рік. А ось кадри, де фігурують всі члени родини, які не так часто з'являються на її сторінці в Instagram.

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото вони фігурують Кім, Каньє і діти. "Світ Стормі", – написала зірка під фото. По всьому, вони вирушили відзначати день дочки Кайлі Дженнер, якій 1 лютого виповнилося 2 роки. Вони вирішили весело провести час у парку атракціонів. Так що все сімейство обрало комфортні вбрання. Кім позує в блузі зеленого відтінку, шкіряних штанах і сонцезахисних окулярах. Каньє – у строкатій сорочці і спортивного крою штанях, а також гумових шльопанцях. Сейнт – у вільній сорочці і брюках відтінки хакі, у схожий одяг нарядили і найменшу дитину. А ось дівчатка виділились особливо.

Фото сім'ї розчулили мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчинка Норт, яка вже встигла отримати звання найбільш стильної особистості з усього сімейства, знову підібрала собі незвичайний образ. Дівчинка одягла довгий світшот з яскравим принтом, високі гольфи, а завершили лук ковбойські чоботи. Нагадаємо, дівчинка сама складає собі модні ансамблі і навіть робить ескізи одягу. Якось Кім розповіла, що вони разом ходять в магазин тканин і вибирають матеріал для майбутніх нарядів дочки. Наприклад, гардероб для поїздки в Японію в минулому році Норт продумала сама.

Малятко Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

А Чикаго була одягнена в топ і комбінезон відтінка хакі й чорні кросівки. До речі, її образ особливо розчулив користувачів мережі. Втім, і решта фото мали успіх у армії фоловерів Кім. "Яка прекрасна сім'я", "наймиліші діти", "які гарненькі", "о боже, Чикаго просто неймовірна", "футболка Норт просто супер!"...

Також нещодавно Кім розповіла, чим харчується її сім'я. За словами зірки, вона сама і діти обирають рослинну їжу, а ось від м'яса вони відмовилися.