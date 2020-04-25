Втекли до моря в Одесу: Олена Кравець показала свою велику родину

Олена Кравець на карантині стала частіше радувати своїх шанувальників милими сімейними кадрами і історіями. Так, зірка Квартал 95 показала старшого синочка Іванка, який милується заходом сонця, а пізніше і зовсім похвалилася "талантами" малюка, який сам сфотографував маму. Обстановка і повітря в Києві не дуже влаштовували актрису, так що вона вирішила вивезти всю сім'ю на кілька днів до моря і вони вирушили в Одесу.

У своєму Instagram Олена показала яскраві кадри з їх веселої поїздки, на яких можна побачити всю її родину - чоловіка, старшу дочку Машу з подружкою, а також її маму і молодших дітей, трирічних двійнят Катю і Ваню. Для поїздки вони взяли в оренду великий автомобіль, в якому змогли розміститися всі разом.

Фото: Олена Кравець з сім'єю (instagram.com/lennykravets)

Кравець показала також пару кадрів вже з самої Одеси, де вони подихали морським повітрям і відмінно провели час.

"Так ось... минулого тижня ми втекли з Києва в Одесу. Тут було дуже багато диму, а там море, якого ніколи не буває занадто багато. Треба віддати належне хлопцям. Дуже оперативно вони знайшли сімом нам місткий і комфортний автомобіль, всередині якого ми, можна сказати, «залишались вдома» навіть перебуваючи в дорозі: говорили навперебій, сміялися, вередували, жували хот-доги і хрустіли чіпсами, співали хором пісні з мультиків і засипали під аудіоказки та аудіокниги, мчали наввипередки з хмарами і думали кожен про своє, дивлячись у вікно... В Одесі видихнули монотонність і вдихнули на повні легені свіжого вітру. Привезли Києву в подарунок", - поділилася враженнями від поїздки шоувумен.

Фото: Олена Кравець з сім'єю (instagram.com/lennykravets)

Більшість шанувальників пораділи за Олену і її домочадцнв, проте знайшлися й такі, хто обурився, що знаменитість не тільки порушує карантин, але й подає поганий приклад своїм фанатам.

Оленка, молодці трохи розвіялися і дітки заспокоїлися

Молодці і ні кого не слухайте, рада що ви перезавантажити і відпочили

Круто, а одеситам просто сходити до моря деколи лінь

Коли б ще, ось так всією родиною відпочили?!Молодці!

Ох, які ви красиві

найкращі поїздки-це сімейний!))

Клас! Як в казці побували) Машуля красуня!

Ааааа, які ви класні

Молодці це здорово

Дуже раді за вас!! А як же карантин?? Ви як медійна особистість могли б нам, простим смертним, приклад сидіння вдома показати Вибачте

Сумнівно льний приклад для людей,які дотримуються карантин..

Не у всіх є така можливість....

#залишайтесьвдома виявляється карантин обраних не стосується, хоч би мовчали вже можна і на морі натовпом махнути

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець Маша теж показала фото з сімейної поїздки до Одеси і заворожила атмосферними кадрами на березі моря.