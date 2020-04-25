Втекли до моря в Одесу: Олена Кравець показала свою велику родину

Актриса поділилася емоціями від веселої сімейної поїздки
Олена Кравець на карантині стала частіше радувати своїх шанувальників милими сімейними кадрами і історіями. Так, зірка Квартал 95 показала старшого синочка Іванка, який милується заходом сонця, а пізніше і зовсім похвалилася "талантами" малюка, який сам сфотографував маму. Обстановка і повітря в Києві не дуже влаштовували актрису, так що вона вирішила вивезти всю сім'ю на кілька днів до моря і вони вирушили в Одесу.
У своєму Instagram Олена показала яскраві кадри з їх веселої поїздки, на яких можна побачити всю її родину - чоловіка, старшу дочку Машу з подружкою, а також її маму і молодших дітей, трирічних двійнят Катю і Ваню. Для поїздки вони взяли в оренду великий автомобіль, в якому змогли розміститися всі разом.
Фото: Олена Кравець з сім'єю (instagram.com/lennykravets)
Кравець показала також пару кадрів вже з самої Одеси, де вони подихали морським повітрям і відмінно провели час.
"Так ось... минулого тижня ми втекли з Києва в Одесу. Тут було дуже багато диму, а там море, якого ніколи не буває занадто багато. Треба віддати належне хлопцям. Дуже оперативно вони знайшли сімом нам місткий і комфортний автомобіль, всередині якого ми, можна сказати, «залишались вдома» навіть перебуваючи в дорозі: говорили навперебій, сміялися, вередували, жували хот-доги і хрустіли чіпсами, співали хором пісні з мультиків і засипали під аудіоказки та аудіокниги, мчали наввипередки з хмарами і думали кожен про своє, дивлячись у вікно... В Одесі видихнули монотонність і вдихнули на повні легені свіжого вітру. Привезли Києву в подарунок", - поділилася враженнями від поїздки шоувумен.
Фото: Олена Кравець з сім'єю (instagram.com/lennykravets)
Більшість шанувальників пораділи за Олену і її домочадцнв, проте знайшлися й такі, хто обурився, що знаменитість не тільки порушує карантин, але й подає поганий приклад своїм фанатам.
Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)
Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець Маша теж показала фото з сімейної поїздки до Одеси і заворожила атмосферними кадрами на березі моря.