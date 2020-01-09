Санта Дімопулос зворушила сімейною ідилією з чоловіком і новонародженою донькою

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка привітала всіх з Різдвом милим фото

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос зовсім недавно стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила доньку Софію в одній з клінік Монако. Співачка раніше зізнавалася, що за час вагітності набрала 15 кілограмів, проте їй досить швидко вдалося знову привести себе у форму - зірка захоплює неймовірною стрункістю у вражаючих нарядах. Сімейство вже повернулося в Київ і насолоджується часом з малятком.

На своїй сторінці в Instagram Санта привітала усіх з Різдвом і поділилася рідкісним сімейним знімком. На фото зображені сама артистка, її чоловік і батько Софії Ігор Кучеренко і малятко, обличчя якої мама закрила смайликом. Чоловік співачки дивиться в об'єктив, а вона повернула голову до нього і ніжно притиснулася до коханого.

Зазначимо, що Дімопулос також виховує 11-річного сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули.

"З Різдвом від нашої сім'ї", - підписала ніжне фото Санта.

Фото: Санта Дімопулос з сім'єю (instagram.com/santadimopulos)

Користувачі мережі в коментарях вітають сімейство зі святом та розчулюються зворушливому знімку.

Вітаю З Різдвом вашу гарну сім'ю!

Merry Christmas наші хорошики!!

З Різдвом вас, такі красиві

Яке волоссячко в доці

З Різдвом дорога!!! Як ви виросли!

Ви дуже гармонійно дивитесь, як інь і ян

Красиві!

Щаслива сім'я

Це фото просто фонить щастям, любов'ю і радістю. БАГАТО ЩАСТЯ!!!)

Красиві

Які гарні і щасливі))) Щастя вам безмежного!!!

Дуже гарні і приємні люди

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос в довгій сукні-вишиванці показала душевне фото з донечкою Софією.