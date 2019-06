Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками радісною новиною - виявляється, співачка вагітна і знаходиться вже на 28 тижні. Для 32-річної артистки це вже друга вагітність - у 2008 році вона народила сина Даніеля від відомого телеведучого Андрія Джеджули.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ніжне чорно-біле фото, показавши вже помітно кругленький животик.

"Прийшов час поділитися з вами моїм щастям. It's time to share my happiness with you #28weeks", - написала Санта.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Стать дитини співачка поки що розкривати не стала. Її батьком є другий чоловік Дімопулос – співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко, за якого вона вийшла заміж в 2015 році. У чоловіка також є діти від попереднього шлюбу - двоє синів.

Підписники артистки засипали її привітаннями та теплими побажаннями. Серед них і багато українських та російськмх селебріті.

"Вітаю!!!! Найкрасивіша вагітна дівчинка", - пише Алла Барановська.

"Та всі давно в курсі)))) вітаю!" - вторить їй Оля Полякова.

Даша Астаф'єва, Катерина Кухар, Тетяна Котова, Філіп Кіркоров, Тетяна Терехова та інші поспішили приєднатися до привітань.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Вітаю Вас!!! Дуже рада, що Ви чекаєте малюка ))

Прям щиро рада! Це таке щастя

Прекрасна новина

Яке щастя! Рада за тебе дуже!

Ух ти! Ніколи не думала, що буду відчувати таку радість людини, якого ніколи навіть не бачила в живу...але, безумовно...дуже за вас рада!

Неймовірно красива. Вітаю

Сантик, ти така красива беременяшка!!!!!

Чудові новост. Вітаю

Богиня

Кохання стає більше

Гармонія і любов

Вітаю, здоров'я і щастя

Ви прекрасна!! Нехай Ангел -Хоронитель береже Вас і вашу родину

Мила і красива Санта! Бережи своє щастя! Трепетно і красиво!

Сантуля, ти прекрасна

Вааауу!!!!!! Ну яка ж ви молодець

Санта,вітаю Вас з цим щастям!!!! Це диво в житті жінки! Бажаю Вам легкої вагітності!

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Пізніше артистка поділилася зворушливими кадрами з фотосесії "у положенні".

Фото: Санта Дімопулос (jetsetter.ua)

