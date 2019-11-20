"Найважчий труд": Джамала зворушила зізнанням про сина і розкрила формулу схуднення

Джамала не приховує, що її величезна любов і покликання - музика, але з появою сина Емір-Рахмана звичний світ перевернувся. Синочок – головна мотивація співачки і її найбільший шанувальник. Заради нього вона старається, прагне, ставить цілі і досягає їх, щоб хлопчик міг пишатися зірковою мамою. Величезна підтримка та надійне плече – чоловік Джамали, Бекир Сулейманов. Своєю сімейною ідилією пара з задоволенням ділиться з шанувальниками співачки – зворушливі фотосети зіркової мами, тата і сина викликають незмінне розчулення в мережі. Так, в інтерв'ю для ELLE.UA вона розповіла про зміни у житті після народження Емір-Рахмана і поділилася власною формулою схуднення.

"З народженням Еміра-Рахмана я стала більш вимогливою до себе, до оточуючих і дуже прискіпливо ставлюся до свого часу. Раніше мені було все одно, якщо запізнилися, не прийшли, перенесли зустріч, а сьогодні думаю: "Ви забрали у мене час, який я могла б провести з сином!" Якби два роки тому запитали, що для мене найважливіше в житті, стовідсотково б відповіла: "Музика". Зараз найголовніше — сім'я", - зізнається Джамала.

Малюк народився буквально перед стартом зйомок проекту "Голос країни", де його зіркова мама була тренером. Джамала відчувала в цей період справжнє блаженство.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Емір-Рахман з'явився за два тижні до прямих ефірів шоу "Голос країни". Весь цей час я проводила з ним. Мені було настільки добре, я боялася, що взагалі перестану займатися музикою. Навіть чоловік казав: "Слухай, може, ти кудись вийдеш?" А я не хотіла, кайфувала вдома", - розповіла співачка.

Хлопчик був на грудному вигодовуванні. Це був складний період для артистки – вона навіть просила не призначати інтерв'ю, адже була виснаженою і втомленою. Так тривало, поки Емір-Рхману не виповнилося сім місяців.

Фото: Джамала (instagram.com/elle_ukraine)

"Всі жінки, які годують, — героїні. Це самий важкий труд, який тільки може бути. За витратами енергії рівнозначно тренуванню і забирає стільки сил, що навіть формулювати думки важко, плутаєш елементарні слова, типу "підлога" і "стеля". Я просила взагалі не призначати ніяких інтерв'ю в цей період. Емір-Рахман був на грудному вигодовуванні до семи місяців, після цього мені одразу стало легше. Коли активно працюєш, довго годувати складно", - ділиться Джамала.

Зірка розповіла про свої пологи, а також зазначила, що досить швидко прийшла у форму після появи на світ малюка.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Не скажу, що народити легко. Хоча безпосередньо пологи у мене тривали всього 20 хвилин. Та й форма відновилася досить швидко — рівно через дев'ять місяців. Пам'ятаю, я думала, як симетрично все влаштовано спочатку дев'ять місяців набираєш вагу, потім дев'ять місяців скидаєш зайве", - дивується вона.

Зіркова мама поділилася секретом, як їй вдалося швидко відновити колишні форми. Виявилося, що вона не надто шанує спорт, але обожнює поїсти.

"Я не особливо фанатично займалася спортом і не сиділа на дієтах, хоча намагалася не переїдати. Іноді ходила на йогу і плавала в басейні. За час вагітності набрала тринадцять кілограмів. Більше поправилася, коли годувала. Зараз збираюся повернути спорт у своє життя, бо дуже люблю поїсти", - зізналася Джамала.