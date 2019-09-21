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Найсолодший поцілунок! Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з синочком

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Телеведуча показала, як проводить час з малюком

Регіна Тодоренко, як і всі молоді мами, відчуває хронічний недосип і катастрофічний брак часу на себе, але це з лишком компенсує посмішкою її чарівного синочка Михайла. Нещодавно телеведуча розповіла, що у малюка почали різатись зубки і їй довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб! Втім, енергійна зіркова мама вважає це дрібницями по сравению з радістю і щастям, яке приніс улюблений синок у її життя. Так, Регіна показала в instagram зворушливе фото з Мішею або, як називають його батьки, Майклом.

Зірка "Орла і Решки" лежить на траві. На ній – короткі спортивні шорти і біла блузка, на ногах – зручні кросівки. Вона тримає на руках Мішу і ніжно цілує синочка в лоб.

Підпис в цей раз у Регіни вийшов коротким – вона лише поцікавилася у передплатників, які у них плани на вікенд і додала хештег "вихідний". "У вас які плани на сьогодні?" - запитала ведуча.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В першу чергу, увагу фоловерів привернула сімейна ідилія на знімку – щасливі мама і синок нікого не змогли залишити байдужим. Деякі з них зазначили, що кадр викликав у них сльози розчулення.

  • Саме миле фото за всю історію instagram
  • Так мило
  • Найсолодший поцілунок!
  • Солодкий, плюшевий Ведмедик
  • Які солодкі
  • Яка принадність
  • Яке чудове фото! Милота прям
  • Солодкий Малюк! Нехай буде щасливий і здоровий!
  • Які ви затишні сімейні, класні, веселі
  • Сльози розчулення , будьте здорові

Скріншот коментарів

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