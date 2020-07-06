Найнезворушніший сімейний дует: Осадча та Горбунов потішили веселим танцем

Зіркова пара взяла участь у танцювальному флешмобі
В честь виходу нової пісні групи MOZGI Сhicabamboni її продюсер Потап влаштував в мережі танцювальний флешмоб, в якому знаменитості запалюють під цей трек. У ньому вже взяли участь Маша Єфросиніна і Настя Каменських, а тепер естафету прийняло зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов. Ролики з танцями Потап викладає на своїй сторінці в Instagram.
На відео Катя і Юрій постали у себе вдома в милому домашньому одязі. Так, ведуча була в білих велосипедках і футболці, а її чоловік у темних штанях і фіолетовій футболці з принтом. Парочка синхронно повторює забавні рухи, при цьому Осадча посміхається, а Горбунов зберігає серйозний вираз обличчя.
Катя Осадча та Юрій Горбунов кумедно станцювали (відео: instagram.com/realpotap)
"А ця пара перемагає в номінації "самий незворушний сімейний дует", - прокоментував ролик Потап.
Користувачі мережі діляться своїми враженнями від танцювальних умінь пари в коментарях.
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву.
Автор: Lite