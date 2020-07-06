Найнезворушніший сімейний дует: Осадча та Горбунов потішили веселим танцем

В честь виходу нової пісні групи MOZGI Сhicabamboni її продюсер Потап влаштував в мережі танцювальний флешмоб, в якому знаменитості запалюють під цей трек. У ньому вже взяли участь Маша Єфросиніна і Настя Каменських, а тепер естафету прийняло зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов. Ролики з танцями Потап викладає на своїй сторінці в Instagram.

На відео Катя і Юрій постали у себе вдома в милому домашньому одязі. Так, ведуча була в білих велосипедках і футболці, а її чоловік у темних штанях і фіолетовій футболці з принтом. Парочка синхронно повторює забавні рухи, при цьому Осадча посміхається, а Горбунов зберігає серйозний вираз обличчя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов кумедно станцювали (відео: instagram.com/realpotap)

"А ця пара перемагає в номінації "самий незворушний сімейний дует", - прокоментував ролик Потап.

Користувачі мережі діляться своїми враженнями від танцювальних умінь пари в коментарях.

Молодці

Вони класні!!!!!!!!!!!!!!!! Дуже люблю цю пару

Дуже круто

Вау. Класно

Кращі

аааааааааааааааааааааааааа такі загадкові

Ааа які класні.... Заводяжки

Катя&Юра шикарні

Я Вас обожнюююююю

Ти така класна пора ой краса а ви взагалі такі класні прикольні самі прикольні Юрій горбунов

Позитивняшки!)

Прикольно )))))

Юра, звичайно, ще той перець!

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву.