Найкращий друг: Вінні Харлоу розповіла, яка Кім Кардашьян у звичайному житті

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Зірки зробили собі пам'ятні кулони

Вінні Харлоу і Кім Кардашьян – давні подруги, які зруйнували стереотип, що спільний бізнес дружбу псує. Так, дівчата давно скріпили свої теплі почуття спільним проектом. Знаменита канадська модель і телезірка створили колекцію косметики для бренду Кім – KKW Beauty. Досить успішну лінію вони представили ще в минулому році. А днями продемонстрували незвичайні прикраси – підвіски у вигляді імені марки, які тепер будуть носити в знак відданої дружби і плідної співпраці.

Кім і Вінні – кращі подруги (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Я безмежно вдячна тобі, Кім, за те, що подарувала мені мою першу колаборацію з макіяжу, а також за те, що ти такий хороший друг. Спасибі, @kilanijewellery, за те, що так старанно працювали над створенням цих дивовижних шматочків білого золота і рожевого золота «Twinnie» KKW X WINNIE для нас. Я просто одержима ними», – написала дівчина під фото, де позує разом зі своєю подругою.

Кім на "Золотому глобусі" (фото: instagram.com/winnieharlow)

Кім на фото постала практично без макіяжу і в світшоті зі своєї трикотажної лінії домашнього одягу, а Вінні – в сірому топі і з вечірнім макіяжем. Доповнюють образи зіркових подруг вже згадані підвіски, а Вінні також приміряла масивний ланцюжок і сережки-кільця.

До речі, на одному з найвизначніших світських івентів місяця – «Золотому глобусі» 2020 – Вінні також з'явилася. Дівчина вибрала для вечора розкішну міні-сукню з бахромою і блискітками, яка підкреслила стрункі ноги, тонку талію і пишні груди дівчини. На тонких бретельках, з відкритою спиною і високим розрізом по нозі, плаття зробило Вінні сяючою у всіх сенсах. Макіяж вона зробила в тон сукні, з переливчастими синіми блискітками тінями і блідо-рожевим блиском, а волосся поклала в стильну укладку. Завершували лук босоніжки на підборах і великі сережки.