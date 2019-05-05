Самий крутий момент: Леся Нікітюк зробила зворушливе зізнання в Іспанії

Леся Нікітюк, як і багато українських зірок, вирішила не залишатися у Києві, а махнути на травневі свята за кордон. Та й знайшовся чудовий привід відвідати сонячну Іспанію і побувати в місті Віго, яке вразило зірку не тільки своєю красою, але і тим, що на його вуличках практично неможливо зустріти українських туристів. Але головною метою для Леді Ле стало відвідування матчу "Сельта"-"Барселона" в рамках іспанського чемпіонату з футболу "Ла Ліга". Теледіва не тільки подивилася тренування, але і особисто познайомилася зі спортсменами клубу "Сельта", які, до речі, здобули перемогу. Але найбільше серце знаменитості зворушило ставлення футболістів до своїх родин. Про це вона написала в Instagram.

Леся показала сонячний яскравий знімок на фоні зеленого футбольного поля та трибун. Та й сама зірка одягнена по спортивному. На ній - біла толстовка з принтом і чорні лосини. Вона зібрала волосся трендовим аксесуаром – невеликою шпилькою.

"Самий крутий момент з вчорашнього футболу... Особисто для мене, це коли після гри, гравці перевзуваються в сланці і бігом до своїх діток... Обіймають їх, обіймаються з батьками і дружинами.. Я прям.. потягнулася за винишком від емоцій. Звичайно, більше за всіх веселилися ті дружини... чоловіки яких забили гол. Дівчатка, хто хотів би стати дружиною футболіста? Може, у мене у підписниках є дружини футболістів? Вам часто траву в трусах приносять? Які плюси і мінуси?" - поцікавилася Леді Ле у фанів.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Деякі підписники поділилися з Лесею своєю життєвою історією. Виявилося, що другим половинкам гравців доводиться не солодко.

"Завжди мріяла стати дружиною футболіста ,так і сталося. Дружиною футболіста бути важко, особливо морально. Постійні переїзди, зміни команд, країн і т. д. Але кайф, який ти відчуваєш, коли твій чоловік виходить на поле і ще й забиває, не ні з чим не порівняти!", "Ця чорна гумка з поля скрізь у нас - у ванній, компактах і по всіх кутках", "Футбол - це красиво. Я дружина футболіста. Футбол ніколи не любила, а зараз довелося, про що ні краплі не шкодую... Навіть рюкзак на ігри та тренування збираю чоловікові Я!" - зізналися дружини спортсменів.

Також підписники не змогли залишити Лесю без компліментів. Вони відзначили квітучий зовнішній вигляд зірки і не скупилися на похвалу.

"Та Нікітюк поглядом може загіпнотезувати", "Ну що тут сказати? Просто красуня", "Супер! Дивовижно красива", "Гарна дуже сильно", "Як завжди гарна!", "Краса невимовна", - відзначали коментатори.

Також Леся Нікітюк похвалилася цінним трофеєм – м'ячем з автографами всіх гравців команди "Сельта".

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк рассказала, чому розійшлася зі своїм нареченим, і що стало перешкодою для їх відносин.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк підкорила фото в прозорій сукні.