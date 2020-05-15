Були найщасливішими: Настя Каменських поділилася унікальними спогадами з Потапом (відео)

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя поділилася з фоловерами найпотаємнішим

Суперстар, чиї хіти підкорюють Латинську Америку та світові музичні чарти, представила новий кліп і трек «Воспоминания». Це романтична історія спогадів співачки, яка створена з архівних фото, відео та великого кохання. Кліп і трек доступний для перегляду на офіційному YouTube-каналі співачки, а також на всіх діджітальних майданчиках.

На створення такої відеороботи співачку надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді старих фото і відео у телефоні. Кліп співачка зняла сама у дворі власного будинку.

«Одного затишного вечора я переглядала фото в телефоні. Щасливі посмішки, сонячні дні і романтика мене так надихнули, що я захотіла створити з усього цього невеличкий фільм спогадів. Щоб прожити ті відчуття ще раз», - зазначила NK.

У кліпі зібрані кадри з романтичних подорожей співачки з чоловіком. За словами NK, зберігати такі моменти не тільки в пам'яті, але і на фото, відео або в якихось сувенірах для неї дуже важливо.

«Я люблю і ціную кожен день свого життя. Тому обов'язково зберігаю свої життєві події в фото, відео або якихось предметах. У мене є особливе місце, де я зберігаю всі флешки, старі телефони - так звана скринька спогадів. Я можу відкрити її в будь-який момент і з посмішкою і теплом в серці прожити ті щасливі моменти знову і знову. Живіть так, щоб вам хотілося згадувати і прожити ще раз кожен день. Давайте зберігати світло свого життя. Зберігати любов, яка у вашому серці», - додала артистка.

Настя Каменських - Спогади

NK - справжня дівчина-космополіт. Вона народилася в Україні, росла в італійському Неаполі, подорожувала з гастролями по всьому світу. А сьогодні її треки підкорюють чарти Латинської Америки, Іспанії, Італії, Румунії, Туреччини та навіть Індії. І в своєму кліпі співачка зібрала колаж із найбільш знакових поїздок в улюблені країни, де особливе місце зайняла Італія.

«З Італією у мене особливий зв'язок. Ця країна в моєму серці назавжди, адже саме з нею пов'язані яскраві спогади мого дитинства. Я росла в Неаполі і з великою цікавістю вже з малечку знайомилася з країною. Мені вона досить близька: їх темперамент, любов до життя, відкритість, щирість. Італійці - неймовірні. І ми з Льошею дуже любимо подорожувати Італією, повертатися туди знову і знову і дивуватися щоразу, як країна відкривається по-новому», - прокоментувала Настя.

Кліп і трек доступний для перегляду на офіційному YouTube-каналі співачки, а також на всіх діджітальних майданчиках. Почути трек наживо у виконанні NK можна на онлайн-концерті співачки на провідній відеоплатформі TikTok сьогодні, 15 травня, о 19:00.

Нагадаємо, раніше Каменських з собачкою Мімі розсекретила приємні "дівочі справи" вранці.

Автор: Юля Петрова