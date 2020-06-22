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З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2020 - 17:26
З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Зірка порушила інста-мовчання

Джіджі Хадід, яка навесні цього року приголомшила світ новиною про свою вагітність, намагається зберігати мовчання, лише зрідка публікуючи фото. Дівчина не показує "традиційні" для insta-світу зворушливі кадри з животиком, а також з коханим чоловіком Зейном Маліком, вважаючи за краще залишати особисте життя особистим. Але на честь Дня батька, який весь світ відзначав вчора, 21-го червня, вона не втрималася. 25-річна красуня опублікувала цілу серію знімків з улюбленим татом.

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фотоМодель з батьком (фото: instagram.com/gigihadid)

«З Днем Батька @mohamedhadid Я тебе дуже люблю! Дякуюза кращих братів і сестер, кращу їжу, кращі історії та кращий сміх, Daddio!..», – написала зворушена дівчина під знімками. Частина архівні фото: на них модель постала ще зовсім крихіткою. Є кадри зі справжнього життя, де Джіджі демонструє себе у всій красі вже у дорослому віці. Також вона не забула показати кулінарний талант свого батька – до речі, обидві сестри Хадід часто хваляться навичками свого тата.

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фотоЗ найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

Сім'я користується популярністю в мережі (фото: instagram.com/gigihadid)

В коментарях шанувальники почали вітати зоряну дочку та її знаменитого батька. Але не менше уваги вони приділили Зейну Маліку. Так, багато з них відзначили, що вже в наступному році потрібно буде вітати з цим днем і виконавця. Також шанувальники постаралися вкотре відзначити ангельську красу старшої Хадід.

  • Ти королева краси, Джіджі
  • Дивна сім'я
  • Моє натхнення
  • Такі красиві!
  • Запости щось з Зейном
  • О Боже, наступного року ти будеш бажати Зейну щасливого дня батька
  • З Днем батька Зейна!
  • Ох, у наступному році Зейн також буде насолоджуватися цим днем

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, Джіджі нароодилася в Лос-Анджелесі, але має палестинські коріння. Майбутня модель народилася в родині власника будівельної компанії Мохамеда Хадіда та моделі Іоланди Хадід. Крім молодшої сестри Белли, у неї таккже є молодший брат Анвар – хлопець також успішно підкорює фешн-индустрію. У неї ще є дві старші єдинокровні сестри з боку батька і п'ять зведених сестер з боку вітчима – музичного продюсера Девіда Фостера, володаря 14 премій «Греммі». До речі, Белла в цьому році не стала робити пост на честь Дня батька. Хоча зазвичай вона завжди вітає рідних за допомогою сімейних знімків.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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