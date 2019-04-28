"Справжні сестри!" Вагітна Лілія Подкопаєва захопила фото з Ані Лорак

Спортсменка Лілія Подкопаєва проводить насичені і активні канікули в Європі. Разом з коханим, нареченим Ігорем Дубінським вагітна чемпіонка насолоджується європейськими пам'ятками та столицями, а також не упускає можливості побачитися з друзями і весело провести час. Так, у Парижі вона зустрілася з Потапом і Настею Каменських, а також Володимиром Дантесом і Надею Дорофєєвої, які приїхали до Франції з Нідерландів. А ось в Берліні Лілія прогулялася по місту в компанії своїх подруг. Втім, в столиці Німеччини вона встигла відвідати грандіозне шоу "Діва" своєї подруги і куми, популярної співачки Ані Лорак. Фото та відео з концерту спортсменка опублікувала в Instagram.

Лілія була щаслива побачитися з Кароліною, а її концертна програма справила на чемпіонку незабутнє враження. Вона показала короткі відео кращих номерів артистки, а також не втрималася і опублікувала спільне душевне фото.

На знімку Ані красується в чорному оксамитовому платті міді по фігурі, прикрашеному мереживом. На верх вона накинула піджак в тон і доповнила образ туфлями на високих підборах. Лілія ж віддала перевагу більш демократичному вбранню – трендовий об'ємний картатий піджак, чорні вузькі джинси і лаконічні білі кросівки.

Лілія Подкопаєва та Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Фантастична, нереальна, неймовірна, чарівна Ані Лорак. Твоє шоу DIVA викликає море почуттів і океан емоцій. Чудова постановка, спецефекти, костюми, оригінальні рішення! Хочеться переглядати знову і знову, щоб вловити всі найдрібніші деталі. Це було настільки прекрасно, ось просто до сліз.... ! Браво!" - написала захоплена спортсменка.

Шанувальники розділили думку чемпіонки, а також зазначили, що бачити разом сильних, стильних і красивих жінок дуже приємно. Вони захопилися багаторічною дружбою співачки і спортсменки, назвавши її прикладом для наслідування.

Лілія Подкопаєва та Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Чекала ваші фото! Найяскравіший приклад жіночої дружби. Найкращі!", "Ваша дружба - це приклад для багатьох! Скільки б кілометрів не розділяло вас, скільки б ви не бачилися, ви все одно продовжуєте бути один для одного дуже близькими людьми! Справжні сестри", "Які ви гарні!", "Кращі друзі! Як же добре, коли існує справжній друг! Який підтримає!", "Дві чудові, стильні, сильні і водночас ніжні жінки", - писали шанувальники.

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва зворушила мережу фото зі своїм нареченим Ігорем Дубінським з Парижа. Пара виглядала щасливою і закоханою.