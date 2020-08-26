Наймиліші на світі: Кім Кардашьян зворушила фото улюблених дочок

Світська левиця, модель, зірка мереж і підприємиця Кім Кардашьян не втомлюється розчулювати своїх фоловерів фотографіями своїх дітей. Цього разу зірка показала фото своїх маляток – дочок Норт і Чикаго і підписала: «Мої дівчатка дуже хотіли фотосет на цьому паркані, а тепер гортайте вправо і подивіться, чим це закінчилося».

Норт і Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

На першому фото малятка сидять і посміхаються в камеру, на другому і третьому вони намагаються вмоститися зручніше, дуріють і кривляються, показують один одному язика. А вже на останньому знімку видно, що розвага закінчилося тим, чим зазвичай закінчується у дітей: крихітка лежить на землі, а донька старша віку тікає.

Дівчатка розсмішили мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники тут же стали писати, які малята гарні. «О боже, вони наймиліші на світі», - підписала фото сестра Кім Хлоя. «Майбутні моделі навчаються позувати», «Це так мило», «Вони такі чудові!», - написали шанувальники. Також від очей шанувальників не сховалося, які малятка стильні: одна одягнена в коричневі бриджі та рожеві чобітки, а друга – в жовтий комбінезон і модні босоніжки на платформі того ж відтінку.