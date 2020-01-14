Наймиліші: Ольга Сумська зворушила сімейною вечерею на Маланку

Ольга Сумська - одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка з великим задоволенням ділиться ледь не всіма подробицями свого сімейного життя. При цьому Народна артистка України з великою повагою відноситься до важливих свят. Приміром, 13 січня дружна сім'я Сумської відсвяткувала Щедрий вечір - Маланку. Також у цей день святкують "старий новий рік".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Ольга показала декілька фото і відео зі свята, показавши багатий стравами стіл. Звичайно ж, особливої уваги заслуговують знімки з чоловіком і донькою. На фото Ольга позує з молодшою 17-річною донькою Анною і чоловіком, також актором Віталієм Борисюком. Нагадаємо, що у Ольги є старша дочка, 29-річна Антоніна від попереднього шлюбу з актором Євгеном Паперним. Зазначимо, що молода актриса вагітна. Так що скоро Ольга стане вдруге бабусею!

До речі, ще один член сім'ї на фото - один з домашніх улюбленців. У Ольги є дві білосніжних чихуахуа – Джесіка і Жасмін.

“Святкуємо Маланку разом! Зі Старим Новим роком, друзі! Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, добре і радісне в кожен дім!" - зворушливо підписала фото Ольга.

Ольга Сумська з дочкою, чоловіком і домашньою улюбленицею (фото: instagram.com/olgasumska)

Шанувальники Ольги поспішили залишити приємні коментарі під її новим постом:

"Мої вітання, наша ріднесенька"

"Щастя Вам і добра вашому дому!"

“З новим роком вашу родину! Всіх благ!!"

"Які ви красиві) З святами вас!"

“Зі святому! Тільки добра у новому році!"

"Наша улюблена Роксолана, обожнюю"

Скріншот коментарів: instagramcom/olgasumska

Відео: instagram.com/olgasumska

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