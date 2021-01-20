Найкращі: Лілія Ребрик з Андрієм Дикими показали, як вони веселяться в снігу

Українська ведуча Лілія Ребрик в своєму мікроблозі не дає українцям замерзнути в холоди: вона ділиться зігріваючими рецептами, нагадує добре одягатися і частіше танцювати зі своїми другими половинками.

Принаймні, саме так робить вона сама: гарячий танець Лілії з Андрієм Диким нещодавно підірвав мережу і набрав море переглядів.

Ведуча зізнається, що вона, як і багато хто, не в захваті від зимових холодів - але це не заважає їй насолоджуватися красою цієї пори року і віддаватися чисто зимовим розвагам.

Лілія показала, як вони з чоловіком веселяться в снігу - ведуча заскочила Андрію на спину і робить "літачок". Обидва весело хохочуть. Також Лілія та Андрій зліпили милого сніговичка і одягли його в червоний шарф. А ось зануритися у воду на Водохрещу Лілія поки що не зважилася.

"Христос Хрещається! Зі святого Водохреща всіх! Здоров'я, чистих помислів, доброти душевної, гармонії, спокою та любові кожному! Ну що, є сміливці серед аас, хто сьогодні пірнав в ополонку?.. Ві для мене герої, моє шанування! Я поки ніяк не можу наважитися...", - зізналась Лілія.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фаната подякували ведучій за яскравий настрій, яким вона ділиться з ними, і, як зазвичай, назвали Лілію та Андрія неймовірно красивою парою:

Ви такі круті

Вау, які яскраві фото

Ви найкращі

Які ж ви гарні

Нагадаємо, що нещодавно ведуча порадила, як після Нового року краще всього розвантажити шлунок: ловіть рецепт цілющого супу від Лілії.