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Найкрасивіші ніжки: Наталя Могилевська в купальнику звабила ефектними фото з відпустки

Четвер 10 вересня 2020 10:45
Найкрасивіші ніжки: Наталя Могилевська в купальнику звабила ефектними фото з відпустки
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка відпочиває в Хорватії

Наталя Могилевська багато працює, а от вирватися на відпочинок і повноцінно відновитися їй вдається не часто. Співачка викроїла час для відпустки і вирішила провести його в Хорватії, в Брелі – мальовничому місці на березі моря. Шанувальники артистки відразу вирахували її місце перебування за фото в Instagram, Наталя вирішила показати в деталях барвисті навколишні пейзажі. Не обійшлося і без фото в купальнику.

Співачка зізналася, що її рік був насичений творчими подіями, реалізацією нових проектів та подарував безліч незабутніх емоцій. Тепер прийшов час добре відпочити, щоб з новими силами приступити до здійснення задуманого.

Вона показала знімок в жіночому невагомому платті і капелюшку, а також ефектний кадр в басейні, на якому позує в купальнику. Знімок зроблений зверху, а ракурс дозволив зробити з кадру справжню фотолистівку. Крім того, співачка поділилася мальовничими картинами, які спостерігає щодня.

"Скільки Вам потрібно днів у відпустці, щоб встигнути відпочити? У мене тиждень! Перший відпустку за рік і так, багато хто з вас вгадали - це Хорватія.... Восени вас чекають нові сюрпризи... а поки ділюся з вами неймовірною природою, світанками і заходами. Як бачу і відчуваю її величність природу. Краса навколо нас, достатньо лише вміти придивитися", - запевнила артистка.

Найкрасивіші ніжки: Наталя Могилевська в купальнику звабила ефектними фото з відпустки

Наталя Могилевська відправилася у відпустку у мальовничу Хорватії (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники прийшли в захват не тільки від захоплюючих дух видів, але і оцінили зовнішній вигляд улюблениці.

  • Наталі, ти прекрасна! А краєвиди, море нереально красиві
  • Наталі, ти чудо
  • Наталочко, дуже гарні фото! Купальник у Вас просто бомба. Гарного відпочинку!
  • Красуня
  • Найкрасивіші ніжки! Гарного відпочинку
  • Як красиво. Вау-вау. Відмінного і яскравого відпочинку
  • Богиня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська згадала про пережиту депресію і новий старт в житті.

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