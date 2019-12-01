"Найкрасивіші": Холостяк 9 з обраницею підкорили стильним total black виходом

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова ось вже рік перебувають у відносинах і дуже щасливі. Пара багато подорожує, займається спортом і з задоволенням ділиться своїми почуттями і думками з шанувальниками в соцмережах - так, нещодавно вони поділилися цілою серією ефектних спільних фото, в тому числі і постільних. Також закохані виходять у світ - 30 листопада вони сяяли на червоній доріжці церемонії нагородження музичної премії M1 Music Awards.

Микита поділився на своїй сторінці в Instagram відео з заходу, на якому вони з коханою йдуть по червоній доріжці і дають інтерв'ю. Пара так і світиться від щастя! Вони вибрали для появи на публіці ефектні і стильні total black образи.

Даша блищала в розкішній сукні в підлогу, всипаній блискітками, а також з оголеними плечима і відвертим декольте. Лук вона доповнила елегантним укладанням, витонченими сережками і красивим макіяжем з акцентом на яскраві губи.

Микита ж, який був ведучим церемонії, вибрав класичні чорні штани, вельветовий піджак і білу сорочку.

"Червона доріжка премії M1 music awards. П'ять. Дуже щасливий з'явитися на такому важливому для мене заході з найкоханішоюю і найсильнішою для мене підтримкою. Хочу, щоб наші очі завжди так сяяли", - поділився екс-Холостяк.

Відео: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Він також опублікував забавне селфи з багатьма гостями і переможцями премії - на фото можна побачити "Співака року" Монатіка, Надю Дорофєєву, сина Потапа Андрія і його маму Ірину Горову, Позитива та інших.

Фото: Микита Добринін з гостями M1 Music Awards (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі в черговий рпз відзначили, що Добринін і Квіткова - дуже красива і мила пара і побажали їм щастя.

Які ж ви круті, я дуже рада за вашу пару, бажаю вам довгих років дивитися в одну сторону і щоб посмішка була на ваших вустах

Ви неперевершені

Блін, яка ві крута зіркова пара. так класно, що проект "холостяк" реально змінив ваше життя) є сенс вірити в 'справжність' проекту)

Ви прекрасні

Улюблені

Даша чудова!

найкрасивіші, обожнюю вас

Просто дивишся на вас і очі радіють, просто вам щастя і любові

Ви дуже класні

Дуже красиві та круті, закохані та щасливі. Всього самого найкращого і прекрасного вам

Ви молодці, я обожнюю вас. бережіть один одного

Дуже красива і гармонійна пара

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".