З самооцінкою проблеми: Надя Дорофєєва розговорилася про свої комплекси й страхи

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва має багатомільйонну армію шанувальників, які просто обожнюють її. Крім того, співачка щаслива і в особистому житті - вже кілька років вона заміжня за ведучим і співаком Володимиром Дантесом і нещодавно пара переїхала в новий розкішний будинок. Днями знаменитість, яка розкрила, чого чекає від нового 2020 року, вирішила поспілкуватися з шанувальниками і відповісти на їх запитання.

У розділі сторіс свого аккаунта в Instagram Надя запропонувала фанам поставити їй запитання й відповіла на деякі з них, написавши відповіді на ефектних картинках. Артистка розповіла цікаві факти про себе, а також зізналася у своїх страхах і комлпексах.

Так, Дорофєєва зізналася, що крім свого обожнюваного латте взимку дуже любить пити імбирний чай з медом і м'ятою, а подією, що найбільше запам'яталася у 2019 році, для неї був тур Vislovo.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка відверто розповіла про свої головні страхи - виявляється, вона ненавидить здавати аналізи, а ще відчуває себе ніяково на концертах у ролі глядача.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, виконавиця проти активної засмаги, плюс зробила дещо інтимне визнання про те, чим іноді займається в душі.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

А ще Надя дуже здивувала багатьох, зазначивши, що з самооцінкою у неї проблеми і вона не вважає себе кращою.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла, що перебудуватися з робочого на святковий настрій допомагають атмосферні новорічні фільми і музика. Артистка також додала, що її чоловік Володимир Дантес обожнює "Іронію долі" і її теж змушує дивитися цю картину. Крім того, вони часто включають різдвяні пісні вдома.