Найнебезпечніше для обличчя: Оля Полякова поділилася найважливішим правилом "вічної" молодості і краси

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова підготувалася до прогулянки по Дніпру

Оля Полякова продовжує проводити самоізоляцію з рідними у своєму заміському будинку. При цьому на карантині української виконавиці нудьгувати явно не доводиться. Мега активна Полякова щоб зайняти себе і розважити шанувальників більше місяця кожен день по кілька разів виходила в прямі instagram-ефіри! Виконавиця продумала рубрики і запропонувала шанувальникам разом з нею готувати, займатися спортом, спілкуватися з іншими знаменитостями.

Під час послаблення карантину Полякова з рідними вирішила нарешті вибратися за межі будинку. І відправитися вивчати краси Київської області. Для цих цілей співачка обрала незвичне місце - так звану затоплену церкву в місті Ржищів (Трипілля). Церква з усіх боків оточена водою - хоча колись на цьому місці було село. Дістатися до Лисій горі, де знаходиться церква, можна на моторному човні.

Також Оля записала на відео фрагменти своєї подорожі. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Більш того, на початку поїздки Полякова також поділилася з шанувальниками дуже важливим секретом краси. Виконавиця підкреслила, що в сонячну погоду не виходить на вулицю без захисту - сонцезахисного крему. Саме це засіб запобігає фотостаріння!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розсекретила деталі гучної сварки з Лободою.