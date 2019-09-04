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"Сама досконалість": Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.09.2019 - 09:34
"Сама досконалість": Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка захопила вибором вбрання для виступу

Тіна Кароль, яка нещодавно захопила пікантним нарядом з глибоким декольте на шоу "Танці з зірками", в якому вона є ведучою, продовжує балувати шанувальників ефектними образами. Днями співачка виступила в Києві на концерті пам'яті Миколи Мозгового, виконавши його знаменитий хіт "Минає день, минає ніч". Для виходу на сцену вона вибрала стильний і елегантний наряд від британського бренду David Koma, а фото з заходу поділилася в Instagram.

Тіна блищала в облягаючій сукні ніжно-фіолетового відтінку, яка вигідно підкреслила спокусливі вигини її тіла.

&quot;Сама досконалість&quot;: Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Наряд прикрашена оборками на рукавах і подолі, а також пікантним вирізом на спині. Доповнили розкішний лук босоніжки на підборах, а також розпущене волосся і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Захоплені фолловери поспішили засипати Кароль компліментами, відзначаючи її витончену красу і апетитну фігуру.

  • Тіна Григорівна, чому ви на стільки красива?
  • Незрівнянна і найулюбленіша
  • Краса!!!
  • І плаття ітіна незрівнянні!
  • Як завжди неймовірна
  • Без розуму від цього плаття і кольору
  • Наша королева
  • Сама досконалість
  • Яка ж гарнюня
  • Краса і ніжність
  • Ну дуууже аппэтитная дэвушка!
  • Плаття-супер!!!

&quot;Сама досконалість&quot;: Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль полонила образом в короткому топі і показала сталевий прес і тонку талію.

Також Тіна Кароль зворушила мережу знімком стильного синочка Веніаміна, який навчається і живе у Великобританії, де ходить в одну з престижних лондонських шкіл.

Запаморочливе декольте Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019 звело з розуму мережу Фея і діва: Тіна Кароль потрапила в найбільш таємний куточок душі унікальним виступом
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