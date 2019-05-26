Сама досконалість! Ніжна Настя Каменських захопила фото у ванній

Настя Каменських більше може не переживати про те, що її особисте життя обростає чутками, адже тепер вона щаслива законна дружина свого коханого чоловіка, продюсера і репера Потапа. Пара розписалася 23 травня після 13-років знайомства та спільної творчості. Молодята вирушили на медовий місяць в турецьку Анталію, де насолоджуються одне одним і діляться рідкісними кадрами з курорту. А поки Настя вирішила порадувати шанувальників ексклюзивними знімками самого важливого для нього дня. Вона опублікувала в Instagram фото, на якому позує у ванній кімнаті, одягнена в легкий халат.

Знімок став частиною фотосесії, зробленої в день одруження пари. На інших фото також можна побачити, як почався ранок нареченої. Так, Настя позувала біля вікна в легкому халаті з довгими руками, прикрашеними пір'ям, а на спині у неї красувався вишитий напис "Bride" (наречена). Швидше за все, фотосесія проходила в заміському будинку пари.

На свіжому ексклюзивному кадрі співачка сидить на краєчку ванни і щасливо посміхається, опустивши очі з довгими густими віями. Вона поправляє руками весільну зачіску і передчуває майбутнє свято.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Доброго ранку світ!" - написала Настя під знімком, а її шанувальники відповіли артистці взаємністю, побажавши їй прекрасного дня.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях фолловери невпинно захоплювалися красунею-нареченою і відзначали, що вона буквально світитися від емоцій.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Шалено красива! Ніжна! У мене ваше весілля викликала море емоцій! Так рада за вас! Жодне весілля знаменитостей не викликала такі почуттів, прям до мурашок!", "Просто неймовірна!", "Сама досконалість!", "Казково красиво", "Шикарна Настя", "Така гарненька!", "Дуже ніжно", - захоплювалися шанувальники пари.

До речі, Потап повідомив, як довго чекав можливості офіційно оформити стосунки і розповісти всьому світу про свій вибір.