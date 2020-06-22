ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2020 - 16:33
Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зачарувала мережу грайливими літніми знімками

Леся Нікітюк мало не кожен день радує своїх шанувальників цікавими, креативними і стильними кадрами. Так, днями телеведуча поділилася архівним фото себе 17-річної, а нині опублікувала милі літні фото.

На них Леді Ле відображена в світлих джинсових мікро-шортах і білій футболці своєму готельному номері в Сумах. Простий, але ефектний наряд вигідно підкреслив тонку талію і довгі стрункі ноги артистки. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і прийняла кілька грайливих поз.

"Просто фотка, просто я, просто напросто. Суми є?" - прокоментувала кадри ведуча.

Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортахСама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ніжками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що зараз вона знову подорожує по Україні, знімаючи своє тревел-шоу "Ле Маршрутка".

Підписники Лесі не стали скупитися на компліменти, якими засипали її в коментарях.

  • Дуже КЛАССнючая, наша Леся!!!
  • чудова зустріч!!! Я і мій молодший брат тебе любимо!!! Раді були бачіті в Сумах!!!
  • Кицуня
  • Суми є
  • Сама собі фотограф!!
  • Яка ти класна!
  • Леся ти просто бобма
  • Красуня)))
  • Леська, ну ти супер тіла!))
  • Просто тигриця
  • Суми немає альо є МІ

Сама чарівність: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила оригінальним фото з колегою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюкобразведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся