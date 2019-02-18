Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом

Надя Дорофєєва викликала захват своїх шанувальників
Популярная певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников весенним образом. Артистка выставила новую фотографию на своей странице в Instagram.
На фотографии Надя парит в воздухе в порванных синих джинсах, белых кроссовках, кремовой толстовке и белой курточке.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Поклонники певицы оценили ее новый образ и оставили восторженные комментарии.
"Ты супер", - написала пользователь сети.
"Милашка", - отметила zaisan_kh.
"Надя, ты просто красавица", - прокомментировала l_e_r_a.101.
"Ух, какая красотка",- написала _facts_dodo_.
"По последним данным хочу объявить, что Надя самая стильная на планете", - отметила _v_a_l_e_r_i_a_l_e_r_a_.
"Неотразимая красотка", - написала mariia_martseniuk.
"Очень мило. Надя всегда супер", - прокомментировала malyshka.iulia.
"А, я умерла от этой красотки", - отметила svremiai.
"Классно выглядишь, мне нравиться, уважаю и ценю, поддерживаю", - написала kuban334.
"Надя, ты самая лучшая. Ты меня вдохновляешь. Я тебя очень сильно люблю. Ценю твое старание. И желаю по больше отдыха",- прокомментировала _brovary_fk_vis_.
Напомним, что Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки".
Ранее сообщалось о том, что Lite выбирал лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.