Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом

Надя Дорофєєва викликала захват своїх шанувальників

Популярная певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников весенним образом. Артистка выставила новую фотографию на своей странице в Instagram.

На фотографии Надя парит в воздухе в порванных синих джинсах, белых кроссовках, кремовой толстовке и белой курточке.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники певицы оценили ее новый образ и оставили восторженные комментарии.

"Ты супер", - написала пользователь сети.

"Милашка", - отметила zaisan_kh.

"Надя, ты просто красавица", - прокомментировала l_e_r_a.101.

"Ух, какая красотка",- написала _facts_dodo_.

"По последним данным хочу объявить, что Надя самая стильная на планете", - отметила _v_a_l_e_r_i_a_l_e_r_a_.

"Неотразимая красотка", - написала mariia_martseniuk.

"Очень мило. Надя всегда супер", - прокомментировала malyshka.iulia.

"А, я умерла от этой красотки", - отметила svremiai.

"Классно выглядишь, мне нравиться, уважаю и ценю, поддерживаю", - написала kuban334.

"Надя, ты самая лучшая. Ты меня вдохновляешь. Я тебя очень сильно люблю. Ценю твое старание. И желаю по больше отдыха",- прокомментировала _brovary_fk_vis_.

Напомним, что Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки".

Ранее сообщалось о том, что Lite выбирал лучший образ Дорофеевой на Неделе моды в Нью-Йорке.