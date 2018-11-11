Найсексуальніша жінка світу народила первістка (фото)

Фото: (instagram.com/kateupton)

Голлівудська модель назвала новонароджену дитину Женев'євою

Нещодавно 26-річна модель Кейт Аптон народила первістка, але розповіла вона про це тільки у неділю, 11 листопада. У зірки і її 35-річного чоловіка Джастіна Верландера народилася дочка. Про це сама Аптон повідомила у своєму Instagram і поділилася першим знімком новонародженої.

"Женев'єва Аптон Верландер. 7 листопада 2018 року", — підписала фото актриса.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kateupton

Чоловік Аптон теж опублікував зворушливий знімок і залишив до нього повний любові коментар.

"Ласкаво просимо у світ, Женевьева Аптон Верландер. Ти вкрала моє серце в першу ж секунду, як я тебе побачив", — зворушливо підписав Верландер.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/justinverlander

За день до дня народження Женев'єви Кейт і Джастін святкували першу річницю весілля. Подружжя зворушливо привітали один одного в соціальній мережі. Аптон передбачала швидку появу маляти і написала про це у своїй публікації:

"Цей рік був найкращим у моєму житті! Це був божевільний початок з перемогою в World Series і кращим весіллям, де я вийшла заміж за свого найкращого друга і любов всього мого життя. Тепер, коли ми відзначаємо річницю нашої любові і перший рік шлюбу, ми готуємося вітати нове доповнення до нашої сім'ї. Я така рада, що пройду цей життєвий шлях з вами! Я так сильно тебе люблю! Щасливий рік", – написала Аптон.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/kateupton

Фанати під публікаціями подружжя вітають артистів з поповненням у родині.

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Відео: (video.rbc.ua)