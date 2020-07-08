Найщасливіша: Дорофєєва в мікротопі вразила розкішним подарунком від Дантеса на річницю

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес 8 липня святкую п'яту річницю весілля. І якщо артист вже встиг привітати дружину через соцмережі, розчуливши трепетним зізнанням в коханні не тільки її, але зіркових колег, друзів і шанувальників, то співачка показала, який вражаючий подарунок зробив їй коханий. На сторінці в Instagram Надя позує з величезним букетом квітів ніжних пастельних тонів.

Сама зірка вбралася в зручний і стильний домашній комплект молочного відтінку – вільні штани на резинці, топ і коротку кофту на гудзиках. Вона зображена без макіяжу і зачіски, зате з щасливою посмішкою на обличчі.

"Любов", - красномовно і лаконічно підписала вона ніжний кадр з величезним різнобарвним букетом, зазначивши профіль чоловіка.

Надя Дорофєєва отримала від чоловіка розкішний букет на річницю (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимира поруч у знаковий день не виявилося – артист поїхав в Івано-Франківськ, але домовився, щоб його флористичну композицію доставили коханій дружині. До речі, місто вразило співачка ввічливістю і культурною поедінкою жителів, про що він заявив в "сторіз".

Коментатори не змогли встояти перед зарядженим щастям і любов'ю фото артистки і закидали її компліментами, захоплюючись подарунком від коханого.

Шикарний букет

Яка ти гарна, Надюшка! З річницею весілля

Фотка – вогонь

Вау! Богиня

Щастя вам величезного, любіть один одного все життя. Найкрасивіша і найщасливіша пара

Найщасливіша з найгарнішим букетом

У найкрасивішої і найщасливішої, найкрасивіший букет

Красуня просто

Вам личать квіти! Личить щастя!

Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в прозорому міні показала сексапільні вигини на камеру.