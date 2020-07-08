Найщасливіша: Дорофєєва в мікротопі вразила розкішним подарунком від Дантеса на річницю

Співачка показала, що їй подарував коханий чоловік в знаковий день
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес 8 липня святкую п'яту річницю весілля. І якщо артист вже встиг привітати дружину через соцмережі, розчуливши трепетним зізнанням в коханні не тільки її, але зіркових колег, друзів і шанувальників, то співачка показала, який вражаючий подарунок зробив їй коханий. На сторінці в Instagram Надя позує з величезним букетом квітів ніжних пастельних тонів.
Сама зірка вбралася в зручний і стильний домашній комплект молочного відтінку – вільні штани на резинці, топ і коротку кофту на гудзиках. Вона зображена без макіяжу і зачіски, зате з щасливою посмішкою на обличчі.
"Любов", - красномовно і лаконічно підписала вона ніжний кадр з величезним різнобарвним букетом, зазначивши профіль чоловіка.
Надя Дорофєєва отримала від чоловіка розкішний букет на річницю (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Володимира поруч у знаковий день не виявилося – артист поїхав в Івано-Франківськ, але домовився, щоб його флористичну композицію доставили коханій дружині. До речі, місто вразило співачка ввічливістю і культурною поедінкою жителів, про що він заявив в "сторіз".
Коментатори не змогли встояти перед зарядженим щастям і любов'ю фото артистки і закидали її компліментами, захоплюючись подарунком від коханого.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в прозорому міні показала сексапільні вигини на камеру.