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Найщасливіша: Дорофєєва в мікротопі вразила розкішним подарунком від Дантеса на річницю

Середа 08 липня 2020 оновлено 17:38
Найщасливіша: Дорофєєва в мікротопі вразила розкішним подарунком від Дантеса на річницю
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка показала, що їй подарував коханий чоловік в знаковий день

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес 8 липня святкую п'яту річницю весілля. І якщо артист вже встиг привітати дружину через соцмережі, розчуливши трепетним зізнанням в коханні не тільки її, але зіркових колег, друзів і шанувальників, то співачка показала, який вражаючий подарунок зробив їй коханий. На сторінці в Instagram Надя позує з величезним букетом квітів ніжних пастельних тонів.

Сама зірка вбралася в зручний і стильний домашній комплект молочного відтінку – вільні штани на резинці, топ і коротку кофту на гудзиках. Вона зображена без макіяжу і зачіски, зате з щасливою посмішкою на обличчі.

"Любов", - красномовно і лаконічно підписала вона ніжний кадр з величезним різнобарвним букетом, зазначивши профіль чоловіка.

Найщасливіша: Дорофєєва в мікротопі вразила розкішним подарунком від Дантеса на річницю

Надя Дорофєєва отримала від чоловіка розкішний букет на річницю (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимира поруч у знаковий день не виявилося – артист поїхав в Івано-Франківськ, але домовився, щоб його флористичну композицію доставили коханій дружині. До речі, місто вразило співачка ввічливістю і культурною поедінкою жителів, про що він заявив в "сторіз".

Коментатори не змогли встояти перед зарядженим щастям і любов'ю фото артистки і закидали її компліментами, захоплюючись подарунком від коханого.

  • Шикарний букет
  • Яка ти гарна, Надюшка! З річницею весілля
  • Фотка – вогонь
  • Вау! Богиня
  • Щастя вам величезного, любіть один одного все життя. Найкрасивіша і найщасливіша пара
  • Найщасливіша з найгарнішим букетом
  • У найкрасивішої і найщасливішої, найкрасивіший букет
  • Красуня просто
  • Вам личать квіти! Личить щастя!
  • Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в прозорому міні показала сексапільні вигини на камеру.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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