"Найпозитивніша пара": Тодоренко і Топалов політали на вертольоті

Ведуча вперше вийшла в світ після народження сина

Российский певец Влад Топалов, муж популярной украинском телеведущей Регины Тодоренко, которая недавно пожаловалась на проблемы с похудением после родов, показал поклонникам, как они проводят время. На днях пара впервые после рождения сына вышла в свет - какое мероприятие они посетили, пока неизвестно, однако Топалов рассекретил в Instagram, как они туда добирались.

На снимке веселые Регина и Влад запечатлены в кабине вертолета. Они оба в вечерних нарядах и с наушниками на головах.

В подписи к фото певец поблагодарил поклонников за поддержку и за критику, а также поразмышлял, как ему поступить с победителями его конкурса каверов, которых в итоге оказалось четверо. Ранее Влад пообещал записать с победителем дуэт.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Друзья мои!!!! Давненько не общались. Я соскучился. Простите, закрутился. Доброго вам утра! Хорошего дня и настроения! Удачи, здоровья и любви!!! Думаю, как же в итоге петь дуетом с победителями? С каждым по отдельности или соберемся все вместе и запишем один большой трек и видео совместно???? Что скажете??? Спасибо вам, за ваши голоса, за эти эмоции!!! Я в восторге! Нам надо чаще встречаться!!! Спасибо вам за поддержку и любовь, да и за критику тоже спасибо))) я вас люблю!" - прокомментировал Топалов.

В комментариях много фанов признались, что им очень нравится пара Влада и Регины, поскольку они всегда веселые и позитивные.

"Прекрасный человек ) отличная и крепкая семья ) Вы супер !!!)";

"Вы такие замечательные!! Просто обожаю вас!";

"Очень красивая и позитивная пара) Раньше любила Вас по отдельности,а теперь Вашу семью";

"И вам отличного дня и настроения. Такие вы классные с Региной!!! Настроение поднимается от таких постов";

"Позитивчики, глядя на вас, настроение поднялось!!!";

"Здравствуйте, мы тоже соскучились. И любим вас с Региночкой";

"Самая позитивная пара";

"Привет, какие солнечные вы!!! Удачи и процветания!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко шокировала маму рискованным заработком.

Мы также писали, что молодая мама Регина Тодоренко не всегда успевает следить за своей внешностью. Поклонники раскритиковали девушку за фото без макияжа и в нелепой шапке.

Кроме того, Влад Топалов муж Регины Тодоренко недавно ответил на унизительные комментарии гневным постом в соцсетях и попросил не критиковать его необоснованно.

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