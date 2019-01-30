"Найпозитивніша пара": Тодоренко і Топалов політали на вертольоті

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вперше вийшла в світ після народження сина

Російський співак Влад Топалов, чоловік популярної української телеведучої Регіни Тодоренко, яка нещодавно поскаржилася на проблеми з схудненням після пологів, показав шанувальникам, як вони проводять час. Днями пара вперше після народження сина вийшла в світ - який захід вони відвідали, поки невідомо, проте Топалов розсекретив в Instagram, як вони туди добиралися.

На знімку веселі Регіна і Влад відображені в кабіні вертольота. Вони обидва у вечірніх нарядах і з навушниками на головах.

У підписі до фото співак подякував шанувальникам за підтримку і за критику, а також поміркував, як йому вчинити з його переможцями конкурсу каверів, яких у підсумку виявилося четверо. Раніше Влад пообіцяв записати з переможцем дует.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Друзі мої!!!! Давненько не спілкувалися. Я скучив. Вибачте, закрутився. Доброго вам ранку! Гарного дня і настрою! Удачі, здоров'я та любові!!! Думаю, як же в підсумку співати дуетом з переможцями? З кожним окремо або зберемося всі разом і запишемо один великий трек і відео разом???? Що скажете??? Спасибі вам, за ваші голоси, за ці емоції!!! Я в захваті! Нам треба частіше зустрічатися!!! Спасибі вам за підтримку і любов, так і за критику теж дякую))) я вас люблю!" - прокоментував Топалов

В коментарях багато фанів зізналися, що їм дуже подобається пара Влада і Реґіни, оскільки вони завжди веселі і позитивні.

"Прекрасний чоловік ) відмінна і міцна сім'я ) Ви супер !!!)";

"Ви такі чудові!! Просто обожнюю вас!";

"Дуже гарна і позитивна пара) Раніше любила Вас окремо,а тепер Вашу сім'ю";

"І вам гарного дня і настрою. Такі ви класні з Регіною!!! Настрій піднімається від таких постів";

"Позитивчики, дивлячись на вас, настрій піднявся!!!";

"Здрастуйте, ми теж скучили. І любимо вас з Региночкой";

"Найпозитивніша пара";

"Привіт, які сонячні ви!!! Удачі і процвітання!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробітком.

Ми також писали, що молода мама Регіна Тодоренко не завжди встигає стежити за своєю зовнішністю. Шанувальники розкритикували дівчину за фото без макіяжу та в безглуздій шапці.

Крім того, Влад Топалов чоловік Регіни Тодоренко нещодавно відповів на принизливі коментарі гнівним постом в соцмережах і попросив не критикувати його необгрунтовано.

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