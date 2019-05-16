"Найкрасивіша україночка": Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки

Портрет Кароль - просто фотокопія
Тіна Кароль не змогла залишитися осторонь масштабного "зоряного флешмобу" в честь Дня вишиванки (16 травня). Українська співачка також, як і десятки інших її зіркових колег, приєдналася до яскравої ідеї. При цьому традиційним для себе оригінальним чином.
Так, на своїй instagram-сторінці Тіна Кароль опублікувала не просто фото в сукні-вишиванці, а свій портрет – точну копію фото – на полотні. Картина – подарунок відданих фанатів Кароль. Слід зазначити, що у співачки одна з найбільших фан-груп.
Сама ж Кароль позує в розкішному платті-вишиванці з відкритими плечима. На білосніжному полотні гладдю чорними і червоними нитками вишиті листя і плоди калини. Також талію співачки підкреслює широкий білий пояс з китицями.
"З Днем вишиванки!" – лаконічно підписала свій новий пост Кароль.
Тіна Кароль привітала українців з Днем вишиванки (фото: instagram.com/tina_karol)
Картина з портретом Тіни Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)
Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового поста:
Картина з портретом Тіни Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська у вишиванці показала українських зірок в національних костюмах. Народна артистка поділилася цілою серією фото.
Також своїм незвичайним образом поділилася й Катя Осадча. Телеведуча вибрала червоні штани і блакитну вільну блузу. Однак деякі підписники Осадчої не оцінили її новий образ і розкритикували його.