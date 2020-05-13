Найкрасивіша на планеті: Дженніфер Лопес вразила мережу новим спокусливим образом

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка вміє дивувати

Дженніфер Лопес вкотре приємно здивувала мережу. 50-річна співачка опублікувала ролик, в якому позує в стильному образі для програми World of Dance. У підписі зірка оголосила, що новий сезон стартує незабаром. Але увагу шанувальників, як завжди, привернув нев'янучий вид знаменитості.

Вона одягла чорно-біле стильне вьрання: вузькі облягаючі штани, розкльошені від колін, а також гольф з чорною вставкою на грудях і сміливим декольте. Одяг чудово підкреслив досконале тіло Лопес: її пишні форми і тонку талію. Лук доповнила незвичайна зачіска з дрібними кучерями, а також макіяж в золотистих тонах.

Дженніфер в стильному образі (відео: instagram.com/jlo)

Дивлячись на картину, як Дженніфер позує перед камерою, повертаючись до неї різними ракурсами, шанувальники просто не змогли стримати свої захоплення.

Гаряче!

Діва

Яка гарненька

Ця зачіска – просто вогонь

Моя любов

Найбільш прекрасна королева заслуговує поклоніння

Буквально найкрасивіша жінка на планеті

Дивовижна

Прекрасна Джей Ло

Чудова королева

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Нагадаємо, днями співачка показала фото, зняте для іспанського журналу People en Español, який включив її в список «50 найкрасивіших людей 2020». Дженніфер приміряла стильний образ, який склали широкі атласні штани і светр з горлом. Шанувальники оцінили кадр в більш ніж 800 000 лайків і засипали співачку компліментами. Так що їй не звикати до подібної реакції мережі.

Нагадаємо, зірка вже не раз розповідала про своїх секрети краси. Що стосується догляду за шкірою, то тут вона прихильниця мінімалізму. Девіз вічно молодої діви: "Менше – значить більше". В косметичці Дженніфер давно оселилися кілька улюблених засобів, головні з яких – продукт для якісного очищення шкіри, а також для зволоження і захисту її від ультрафіолетових променів.