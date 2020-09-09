Найгарячіша на планеті: 54-річна Сальма Хайєк вразила шанувальників нев'янучою красою

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка надихає шанувальників

Сальма Хайєк знову показала образ, який зробив її квітучою і неймовірно молодою. Актриса приміряла вільного крою шовкове плаття з квітковим принтом, яке вдало поєднала з масивними золотими сережками. Волосся вона зібрала в хвіст, прибравши його від обличчя, а в макіяжі віддала перевагу натуральним тонам. У мережу вона закинула відразу кілька подібних фото. Головна деталь в них – фігове дерево, плодами якого насолоджується Сальма. «Немає нічого краще, ніж збирати фрукти прямо з дерева... Я люблю інжир! Який ваш улюблений фрукт? Спасибі, природа», – написала гаряча мексиканська актриса.

Нові фото Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Послідовувачі із задоволенням вступили в розмову про улюблені фрукти, але не забули приділити увагу вічно молодому зовнішньому вигляду Сальми. Навіть у такому простому і досить скромному образі зірка здалася фанатам неймовірно гарячою. Вони заходилися писати улюбленій актрисі, як вона відмінно виглядає. «Сальма – найгарячіша жінок на планеті», «Рідкісна краса», «Ти дуже гарна», «Неймовірна», «Ці фото неймовірно красиві», – не можуть намилуватися шанувальники.

Сальма як і раніше чудова (фото: instagram.com/salmahayek)

Раніше ми писали, що Сальма Хайєк розбурхала мережу відвертими вбраннями на честь свого 54-річчя. Знаменитість після знакової дати вбралася в яскраво-жовту сукню з пікантними вирізами на боках і пишною спідницею. Вона вигідно підкреслила буквально всі достоїнства фігури кінодіви: апетитні груди, осину талію, а також тендітні плечі. Зірка зробила пару кадрів, які просто підірвали мережу.