"Сама жіночність": Ані Лорак в сітчастих панчохах розбурхала мережу

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка продемонструвала стрункі ноги

Українська співачка, народна артистка України Кароліна Мирославівна Куєк, більш відома як Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, виклала для своїх підписників нове спокусливе фото. Відповідний знімок можна подивитися у Instagram.

На фото виконавиця з'явилася в чорному халаті і сітчастих колготках. Ймовірно, нову фотографію співачка опублікувала з гримерки у Нижньому Новгороді.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Підписникам образ Ані Лорак припав до смаку, вони зазначили, що виконавиця виглядає дуже ніжно і жіночно:

"Ані, ти справжня жінка, просто до мурашок. Сама жіночність. Немає рівних";

"Ніжки супер";

"Всіх рум'яніше та миліше";

"Мені б таку дружину";

"Ох, які ноги";

"Ніжне фото";

"Щасти тобі, красуня";

Скріншот поста: (instagram.com/anilorak)

Повідомлялося, що підписники 40-річної зірки викрили її в депресії. Ймовірно, шанувальники переживають розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. За повідомленнями ЗМІ він зрадив співачці з іншою дівчиною.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито шлюб співачки фіктивний.

Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.

Відео: РБК-Україна