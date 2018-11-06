ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Сама жіночність": Ані Лорак в сітчастих панчохах розбурхала мережу

Lite » Зірки 06.11.2018 - 08:20
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка продемонструвала стрункі ноги

Українська співачка, народна артистка України Кароліна Мирославівна Куєк, більш відома як Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, виклала для своїх підписників нове спокусливе фото. Відповідний знімок можна подивитися у Instagram.

На фото виконавиця з'явилася в чорному халаті і сітчастих колготках. Ймовірно, нову фотографію співачка опублікувала з гримерки у Нижньому Новгороді.

&quot;Сама жіночність&quot;: Ані Лорак в сітчастих панчохах розбурхала мережуФото: (instagram.com/anilorak)

Підписникам образ Ані Лорак припав до смаку, вони зазначили, що виконавиця виглядає дуже ніжно і жіночно:

"Ані, ти справжня жінка, просто до мурашок. Сама жіночність. Немає рівних";

"Ніжки супер";

"Всіх рум'яніше та миліше";

"Мені б таку дружину";

"Ох, які ноги";

"Ніжне фото";

"Щасти тобі, красуня";

&quot;Сама жіночність&quot;: Ані Лорак в сітчастих панчохах розбурхала мережу

Скріншот поста: (instagram.com/anilorak)

Повідомлялося, що підписники 40-річної зірки викрили її в депресії. Ймовірно, шанувальники переживають розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. За повідомленнями ЗМІ він зрадив співачці з іншою дівчиною.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито шлюб співачки фіктивний.

Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.

Відео: РБК-Україна

Новини України Ані Лоракпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся