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"Такий скромняга": Потап зворушив мережу милим весільним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 09:42
"Такий скромняга": Потап зворушив мережу милим весільним фото
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Продюсер показав знімок у весільному костюмі

Потап і Настя Каменських після весілля не престают радувати шанувальників ексклюзивними знімками з торжества, а також з задоволенням діляться спільними фото. Артисти довго приховували свій роман і тепер надолужують згаяне, публікуючи романтичні кадри. Так, Потап вирішив показати в Instagram фотографію в світлому весільному костюмі, яка зворшила його підписників.

Продюсер постав перед прихильниками в незвичайному для себе образі. Він трохи збентежений і обеззброююче усміхається в камеру, піднявши пальці у формі латинської літери "V".

Кишеню піджака нареченого прикрашає елегантна бутоньєрка. Репер позує в коридорі, спершись плечем об стіну.

&quot;Такий скромняга&quot;: Потап зворушив мережу милим весільним фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Наречений ПТП на весілля з Настею Каменських", - підписав він фото, натякнувши на те, що знімок був зроблений ще до офіційної церемонії одруження.

&quot;Такий скромняга&quot;: Потап зворушив мережу милим весільним фото

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Знімок зворушив шанувальників, які вирішили, що репер виглядає сором'язливим. Потап підкорив їх щирістю своїх емоцій в цей важливий для нього день.

&quot;Такий скромняга&quot;: Потап зворушив мережу милим весільним фото

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/realpotap)

"Прекрасний", "З голочки", "Такий милий", "Ай да красунчик", "Стесняшка", "Яке чудове фото, супер", "Красунчик! Наречений для Настусі те, що треба!" "Ну, дуже придуже смачно виглядаєте!", "Нічого собі красунчик", "Такий скромняга!", "Ну, красень-чоловік", - відзначали коментатори.

Раніше Потап показав стильний образ в костюмі під час зйомок нового кліпу гурту MOZGI. Він заінтригував заявою про те, що відео обіцяє бути видовищним та незабутнім.

Нагадаємо, що Потап і Настя похвалилися оригінальним знімком у незвичайній "компанії", зробленим на галявині біля будинку.

До слова, молодята Потап і Настя Каменських показали щасливі фото, зроблені на яхті під час морської прогулянки в Туреччині.

"Хоч відпочили?" Потап і Настя Каменських покинули Туреччину з поважної причини Безцінні емоції: Настя Каменських зворушила мережу до сліз поцілунком з Потапом
Новини України Настя КаменськихПотап
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