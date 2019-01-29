"Сама собі заздрю": Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото у ванній

Співачка здійснила давню мрію і вирушила відпочивати на райський острів

Популярная певица и актриса Вера Брежнева, наконец, осуществила свою мечту – она отправилась отдыхать на Мальдивы. В то время, как ее коллеги успели провести праздники на экзотических курортах, артистке удалось лишь сейчас вырваться на райский остров всего на пять дней, о чем она сообщила поклонника в Instagram под интригующим фото в ванной.

Исполнительница отметила, что давно мечтала посетить Мальдивские острова и ей это удалось, поэтому она призвала фанов порадоваться за нее. Певица рассказала, что ванна, в которой она позирует с банным полотенцем на голове и в солнечных очках, расположена прямо на улице. В огромных стеклянных окнах веранды отражается буйная островная растительность, а сквозь открытые двери виден номер знаменитости.

"Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот, наконец-то, появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. И пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошёл)

Ps : да, ванна стоит на улице", - поделилась подробностями Вера.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники Брежневой пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что тоже не прочь убежать от снежной зимы на сказочные острова в теплый климат.

"Приятного и волшебного Вам отпуска", "Заслужили! Хорошего отдыха, Вера!", "Рада за вас!", "Незабываемого отдыха", "Классно! Отдыхайте! Ни о чем не думайте! Хорошего отдыха!", "Заряжайтесь солнышком, отдыхайте, балуйте себя. Вы этого заслужили!", "Верочка, дивного отдыха в раю", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

В своих "историях" певица показала, как прогуливается по побережью в купальнике, широкой шляпе и легкой пляжной накидке, так и норовящей взлететь вверх от порыва ветра, от чего кадры приобретают особую пикантность.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева впечатлила поклонников притягательным сценическим образом, сорвав цунами комплиментов.

К слову, Вера Брежнева умилила сеть совместным фото с дочками, которое очень понравилось ее фанам.

Напомним, что Вера Брежнева произвела фурор, выйдя в свет в торжественном розовом платье, подарившем ей хорошее настроение.

Видео: РБК-Украина