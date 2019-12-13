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Сама ніжність: Злата Огневич зворушила мережу фото з немовлям

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Співачка знялася в атмосферному різдвяному проекті "Сила поколінь"

Українська співачка Злата Огневич продовжує радувати і дивувати своїх шанувальників - так, днями вона випустила арт-проект на трек "Чом ти не прийшов", при цьому в кліпі артистка знялася повністю оголеною. Зазначимо, що цей ролик став таким собі міні-фільмом про життя Злати і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і потім заважають у дорослому житті.

А в п'ятницю, 13 грудня Огневич порадувала ще однією прем'єрою - співачка представила альбом українських народних пісень в авторській обробці під назвою "Сила поколінь". Виконавиця анонсувала вихід неймовірно ніжним фото, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Воно стало обкладинкою нового альбому.

На знімку Злата зображена з немовлям на руках - вона ніжно пригорнула його до себе і закрила очі. На артистці приспущена з плечей біла сорочка, а на голові - діадема з крилами.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Наш різдвяний проект #СилаПоколінь Будь - ласка, качайте, слухайте і підтримуйте, вже на Apple Music. Доречі, сьогодні День народження чудового українського композитора Леонтовича, його «Щедрик» знає весь світ. Коли ми готували цей альбом і я побачила партитуру Щедрика, я зраділа неймовірно, бо це була моя дитяча мрія - заспівати її. Дякую талановитому саундпродюсеру реліза Михайлові Некрасову за КОЖЕН особливий трек!" - поділилася Огневич.

Фолловери зірки поспішили відзначити, що дитина їй "личить", а також залишили багато розчулених коментарів.

  • Чудово виглядаєш
  • Так мило буся
  • Мадонна з немовлям
  • Дуже гарне фото! Ніжне!!!
  • Златочка! Перевершили сам портрет Джоконди
  • Фото-сама ніжність
  • Тобі личить
  • Дивлячись на фото - це ВІЧНІСТЬ і ПОЄЗІЯ.... у нашвм раї на зеилі... є Злата
  • Як ніжно
  • Злата ви будете чудовою матір'ю і я щиро вам цього бажаю
  • Це вже ваше?! Нічого собі!!!
  • Дуже гарно, дивовижно, чуттєво! Дякую!
  • Неймовірно красиво, пррсто божественно

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Огневич згадала про незабутній новорічний подарунок. Який, до речі, їй подарувала бабуся.

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