Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу

Телеведуча привітала шанувальників з Вербною неділею
Маша Єфросиніна встигає багато - вона не тільки телеведуча, але ще і блогер, а також мотиваційний коуч і часто їздить по Україні з корисними лекціями. Знаменитість регулярно ділиться з шанувальниками знімками в ефектних і стильних образах, проте також публікує і милі сімейні фото з чоловіком і дітьми.
На своєму новому фото в Instagram Маша виглядає дуже ніжною і домашньою. Знаменитість відображена в темно-синій повсякденній сукні з власної колекції, а також з розпущеним волоссям і без макіяжу. Вона тримає в руці букетик квітів з гілочками верби в ньому і мило посміхається в об'єктив.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"З вербною неділею, друзі! Миру нам всім", - привітала Єфросиніна українців.
Підписники ведучої також вітають її зі святом Вербної неділі і відзначають її прекрасний зовнішній вигляд.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000.
Також Маша якось відверто висловилася про себе і чесно сказала, що вона – не ідеальна дівчинка. Єфросиніна зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.