Сама елегантність: Меган Маркл вийшла у світ в чорному пальто від Givenchy

Герцогиня Сассекская з'явилася на людях в пальто, в якому її бачили восени минулого року

Меган Маркл, невзирая на интересное положение, продолжает исполнять королевский протокол и выходить в свет с рабочими визитами. Так, 31 января герцогиня Сассекская посетила Ассоциацию университетов Содружества, патроном которой в начале этого года ее назначила сама Елизавета II, сделав, таким образом, своей преемницей. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган вышла в свет в черном пальто от Givenchy, которое, к слову, она надела второй раз – впервые в лаконичной верхней одежды от известного Дома моды она появилась осенью прошлого года на мероприятиях по случаю Дня памяти.

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Также на жене принца Гарри было черное платье и бежевые классические туфли на высоком каблуке, что в ее положении носить крайне не желательно.

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Во время визита герцогиня Сассекская встретилась с руководством и студентами, чтобы обсудить роль высшего образования в решении глобальных и острых проблем, таких как торговля людьми, гендерное равенство и изменение климата.

Меган Маркл (фото: twitter.com/CarolynDurand)

Ассоциация университетов Содружества - старейшая в мире международная образовательная сетью, которая включает в себя около 500 высших учебных заведений.

Ранее цветущая Меган Маркл отправилась с официальным визитом в лондонский Королевский национальный театр, патронов которого недавно стала. Во время встречи она пообщалась с актерами и учениками театра, а также поучаствовала в мастер-классе.

К слову, супруг герцогини Сассекской, принц Гарри ослушался предостережений супруги и отправился в один из пивных баров вопреки запретам жены. Его видели в одном из лондонских пабов, куда он ходил с Меган Маркл еще до замужества.

Видео: РБК-Украина