Сама елегантність: Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в шикарній сукні

Теледіва стала ведучою заходу
Лілія Ребрик не втомлюється вражати і захоплювати своїх шанувальників - ведуча мало не кожен день демонструє нові стильні образи, а крім того, може похвалитися вражаючою розтяжкою - так, нещодавно артистка ефектно повторила знаменитий шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студії ранкового шоу! Днями вона була ведучою заходу "Маю силу" в Києві і звичайно ж зачарувала своїм елегантним і розкішним луком.
Лілія вибрала облягаюче чорне плаття в підлогу, яке вигідно підкреслило вигини її витонченої фігури. Наряд прикрашений великою оборкою в районі грудей, а також прозорими вставками нижче коліна. Доповнюють образ ніжний макіяж, красиво зібране волосся з залишеними біля обличчя пасмами і великі сережки-висульки.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася парою фото, на яких відображена в залі ресторану, а також зі своїм співведучим.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокоментувала Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачам мережі дуже сподобався наряд ведучої і вони поспішили поділитися своїми захопленими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, промениста Лілія Ребрик влаштувала яскраву і веселу осінню фотосесію зі старшою донькою Діаною.
Раніше Лілія Ребрик підкорила розкішним образом в народному стилі. Ведуча з'явилася перед камерами в синьому діловому костюмі зі спідницею-олівцем і кофтиною з баскою