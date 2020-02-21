Сама елегантність: Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах

Співачка насолоджується довгими прогулянками по німецькому містечку
Українська співачка Аліна Гросу нещодавно несподівано змінила образ і постала перед шанувальникам з новою зачіскою - зірка обзавелася густою чілкою. Тоді зміни в зовнішності артистки викликали суперечки серед фанатів, однак судячи по свіжих фото в її записі Instagram, це все ж був парик, так як зараз Аліна знову позує без чубчика. Дівчина влаштувала собі невеликі міні-канікули в Німеччині і поділилася барвистим фото з міста Баден-Баден.
На атмосферному фото Гросу відображена біля річки, притулившись до кам'яної стіни. Для прогулянки співачка вибрала яскравий і елегантний образ - чорне плаття і черевики, а також довге червоне пальто і берет йому в тон. Завершує лук маленька чорна сумочка через плече.
Виконавиця розповіла, що із задоволенням довго гуляє по місту, щоб все добре вивчити.
"захоплююся містом. Поки тільки 12 км ходьби..не рекорд:) але хочеться все розглянути, насолодитися, назнімати..назніматися... а у вас який рекорд ходьби в день?))) і скільки кроків проходите?))" - поділилася Аліна.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
В коментарях фолловери Гросу захоплюються її ефектним образом і діляться своїми рекордами за кількістю пройдених кілометрів.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.