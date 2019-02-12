"Сама чуттєвість": гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні

Таким оригінальним чином артистка анонсувала вихід нового кліпу

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно заинтриговала поклонников, регулярно балует подписчиков горячими откровенными кадрами. На этот раз она произвела настоящий фурор очередным пикантным снимком в Instagram, ведь на нем артистка полностью обнажилась.

Исполнительница выложила фото, на котором она лежит в ванной с водой полностью без одежды. Руки и голову Светлана положила на бортик ванны, а ее глаза закрыты.

Таким нестандартным способом певица анонсировала выход нового клипа на песню "Инстадрама", который увидит свет 13 февраля.

"На память в инстаграме... #премьераКлипа# завтра", - написала Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники замерли в предвкушении, а пока что засыпают комплиментами публикацию звезды и признаваясь ей в любви.

"Идеальная", "Шикарная-то какая господи", "Сама чувственность и красота", "Атмосферно", "Божественная", "Завтра #INSTADRAMA", "Само совершенство", "Света вы шикарная женщина..фото супер", "Света, убиваете своей идеальностью, реально", "Свет, мы уже готовы умирать от идеальности завтрашнего клипа", "Очень красиво", "Невероятно просто, песня огонь, что ждать от клипа!!!" - делятся эмоциями фолловеры певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода поразила воображение поклонников фотосессиейсо своего масштабного шоу, которое состоялось в Москве. Наряды певицы были настолько провокационными и дерзкими, что не смогли оставить ее фанов равнодушными.

Мы также писали о том, что Светлана Лобода и Иван Дорн "отметились" на празднике российского олигарха в элитном подмосковном поселке.

Кстати, Светлана Лобода показала свою подросшую старшую дочь Евангелину, примерившую такую же модную шляпу, как и у звездной мамы.

Видео: РБК-Украина