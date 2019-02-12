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"Сама чуттєвість": гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 10:09
"Сама чуттєвість": гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Таким оригінальним чином артистка анонсувала вихід нового кліпу

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно заінтригувала прихильників, регулярно балує підписників гарячими відвертими кадрами. На цей раз вона викликала справжній фурор черговим пікантним знімком в Instagram, адже на ньому артистка повністю оголилася.

Виконавиця виклала фото, на якому вона лежить у ванні з водою повністю без одягу. Руки і голову Світлана поклала на бортик ванни, а її очі закриті.

Таким нестандартним способом співачка анонсувала вихід нового кліпу на пісню "Інстадрама", який побачить світ 13 лютого.

"На пам'ять в инстаграме... #премьераКлипа# завтра", - написала Лобода.

&quot;Сама чуттєвість&quot;: гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники завмерли в передчутті, а поки що засипають компліментами публікацію зірки і признався їй в любові.

"Ідеальна", "Шикарна-то яка, господи", "Сама чуттєвість і краса", "Атмосферно", "Божественна", "Завтра #INSTADRAMA", "Сама досконалість", "Світла ви шикарна жінка..фото супер", "Світла, вбиваєте своєю ідеальністю, реально", "Світло, ми вже готові вмирати від ідеальності завтрашнього кліпу", "Дуже гарно", "Неймовірно просто, пісня вогонь, що чекати від кліпу!!!" - діляться емоціями фолловери співачки.

&quot;Сама чуттєвість&quot;: гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні&quot;Сама чуттєвість&quot;: гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні

&quot;Сама чуттєвість&quot;: гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні&quot;Сама чуттєвість&quot;: гола Лобода розбурхала мережу пікантним фото у ванні

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вразила уяву шанувальників фотосесією зі свого масштабного шоу, яке відбулося у Москві. Вбрання співачки були настільки провокаційними і зухвалими, що не змогли залишити її фанів байдужими.

Ми також писали про те, що Світлана Лобода та Іван Дорн "відзначилися" на святі російського олігарха в елітному підмосковному селищі.

До речі, Світлана Лобода показала свою старшу дочку Євангеліну, яка приміряла такий же модний капелюх, як і у зіркової мами.

Відео: РБК-Україна

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