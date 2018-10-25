"З нетерпінням чекаємо": Зеленський показав, як працює команда над створенням нового фільму

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

В роботі над новим фільмом "Я, ти, він, вона" беруть участь багато вітчизняних зірок шоу-бізнесу

Скоро в прокат вийде новий фільм від студії "Кварта 95" під назвою "Я, Ти, Він, Вона" та Володимир Зеленський вирішив трохи "відкрити" завісу і показати своїм передплатникам, як вони працюють. Цього разу актор опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, де на фотографіях зображені актори в процесі озвучення кіно.

Пост Зеленський підписав вкрай зрозуміло – "Озвучуємо #ятыонона". Там же він повідомив пiдписникам про дату виходу прем'єри – 27 грудня цього року. На знімках ми бачимо не тільки Володимира, але і інших акторів, що працюють над цим проектом.

Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Тут і Ольга Сумська – заслужена артистка України; і Надія Дорофєєва – солістка групи "Время и Стекло", та Євген Кошовий – актор і учасник студії "Квартал 95". Тут бачимо і вдумливу Анастасію Коротку – українську телеведучу.

Особливо користувачі соцмереж приділили увагу першого знімка, на якому Зеленський ніби обнімає Ольгу Сумську, і прокоментували це в дусі "кварталу": "Дружина побачить? Матимеш по шиї".

Фото з поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Велика частина фоловерів висловили захоплення і написали, що чекають "з нетерпінням" нову роботу від "95-го Кварталу".

Раніше ми писали, що Зеленський на шоу розкрив правду про своє президентство.

Також ми розповідали про те, що Олена Кравець навчить, як шукати нареченого в армії і що робити з коханкою чоловіка.

А ще Євген Кошовий рассказал, як його сім'я готується до Гелловіну

Відео: РБК-Україна