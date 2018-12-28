"З моєю манюнею": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фани відзначили, що Нана дуже гарна і стильна

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом з родиною знялася для обкладинки глянцевого журналу, досить часто ділиться в мережі фото і відео з молодшою дитиною, чотирирічним сином Сашком. А ось доньку Нану вона показується дуже рідко. Днями зіркова мама взяла дівчинку з собою на світський захід і опублікувала спільний знімок в Instagram.

Мама і донька сходили на прем'єру нового українського фільму "11 дітей з Моршина". Вони обидві виглядали дуже стильно - Маша обрала для виходу в світ чорні брюки, сірий светр і пальто в клітинку. 14-річна Нана позувала в укорочених брюках, сірому пальто-піджаку і чорних черевиках.

"З моєю "манюнею" на прем'єрі фільму", - підписала публікацію Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники дуже зраділи новому знімку з Наною і відзначили, що обидві дівчини виглядають дуже стильно, а донька у Маші росте справжньою красунею.

"Манюня" росте такою красунею", "Яка вона красуня", "Яка Нана красуня", "Яка ж вона красуня", "Модні", "Які ви шикарні", "Дуже гарні", "Волосся у Нани шикарні", "Красуня мама і Нана", "Нана дуже гарна і стильна", "Який тандем", "Красуні! Дуже подобається Ваш образ, Маша!", "Такі рідкісні кадри з Наною", "Ви не мама, Ви красива подруга!", "Стильно, красиво, інтелігентно Донька-славна і красива", "Дочка копія тата", - пишуть фани в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна у блискучому платті захопила шанувальників. На фото Єфросиніна стоїть спиною до камери, демонструючи вид ззаду сукні.

Як ми писали, Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу. Вони порівняли телеведучу з Настею Каменських, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд.

Раніше повідомлялося, що син Маші Єфросиніної, Олександр був зворушений до сліз після перегляду новорічної комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла його мама.

Відео: РБК-Україна