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"З моєю манюнею": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 12:58
"З моєю манюнею": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фани відзначили, що Нана дуже гарна і стильна

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом з родиною знялася для обкладинки глянцевого журналу, досить часто ділиться в мережі фото і відео з молодшою дитиною, чотирирічним сином Сашком. А ось доньку Нану вона показується дуже рідко. Днями зіркова мама взяла дівчинку з собою на світський захід і опублікувала спільний знімок в Instagram.

Мама і донька сходили на прем'єру нового українського фільму "11 дітей з Моршина". Вони обидві виглядали дуже стильно - Маша обрала для виходу в світ чорні брюки, сірий светр і пальто в клітинку. 14-річна Нана позувала в укорочених брюках, сірому пальто-піджаку і чорних черевиках.

"З моєю "манюнею" на прем'єрі фільму", - підписала публікацію Єфросиніна.

&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

Шанувальники дуже зраділи новому знімку з Наною і відзначили, що обидві дівчини виглядають дуже стильно, а донька у Маші росте справжньою красунею.

"Манюня" росте такою красунею", "Яка вона красуня", "Яка Нана красуня", "Яка ж вона красуня", "Модні", "Які ви шикарні", "Дуже гарні", "Волосся у Нани шикарні", "Красуня мама і Нана", "Нана дуже гарна і стильна", "Який тандем", "Красуні! Дуже подобається Ваш образ, Маша!", "Такі рідкісні кадри з Наною", "Ви не мама, Ви красива подруга!", "Стильно, красиво, інтелігентно Донька-славна і красива", "Дочка копія тата", - пишуть фани в коментарях.

&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою&quot;З моєю манюнею&quot;: Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з донькою

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна у блискучому платті захопила шанувальників. На фото Єфросиніна стоїть спиною до камери, демонструючи вид ззаду сукні.

Як ми писали, Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу. Вони порівняли телеведучу з Настею Каменських, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд.

Раніше повідомлялося, що син Маші Єфросиніної, Олександр був зворушений до сліз після перегляду новорічної комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла його мама.

Відео: РБК-Україна

"Неземна краса": Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальників "Сяюча" Єфросиніна з сім'єю прикрасила обкладинку відомого глянцю
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